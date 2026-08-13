Unterammergau nach Abstieg: „Wird eine schwierige Saison“

Das Team: (h.v.o.) Leon Vocaj, Elias Hartwig, Julian Kroeker, Matthias Vogt, Josef Klarwein, Pius Zehetmeier, David Bender, Valentin Zach, Flamur Plakiqi, Alex Schwarz, Ferdinand Brauchle; (v.v.o.) Stefan Wagner, Trainer Tobias Benning, Marco Diroma, Luca Fuchs, Niklas Gansler, Manuel Bichler, Kilian Wilhelm, Adrian Vocaj, Habtom Tadese, Florian Schultz, Tobias Speer und Moritz Korntheuer. – Foto: Kögl

„Wir zeigen teilweise gute Ansätze, lassen den Ball gut laufen und orientieren uns in die freien Räume.“ Dann allerdings kommt der Makel zum Vorschein: Zu oft verstricken sich seine Fußballer in Kleinigkeiten, ein erfolgreicher Abschluss bleibt aus. „So verunsichern wir uns nur selbst.“

Enorme Zuversicht war Tobias Benning am Samstagnachmittag nicht anzusehen. Soeben hatte der Trainer mit seinen Unterammergauern das letzte Vorbereitungsspiel absolviert. Das 1:1 gegen die SG Oberau/Farchant ging zwar nicht komplett in die Hose, als gelungene Generalprobe wollte Benning den Auftritt aber auch nicht verbuchen.

Das merkt man der Mannschaft an. Im Ammertal geht die Angst um, das nächste schlechte Beispiel zu werden. „Davon gibt es genug.“ Aktuell etwa beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der nach dem Gang in die Bezirksliga auch dort nur schwer in die Gänge kommt. Oder bei der SG Hungerbach, die in der vergangenen Saison sogar direkt in die A-Klasse durchgereicht wurde. „Es geht eine Spielklasse tiefer nicht von selbst“, warnt Benning. „Wir müssen uns erst recht da den Hintern aufreißen.“ Der Coach rechnet damit, dass seine Mannschaft in der Kreisklasse gejagt wird. „Das wird eine schwierige Saison für uns.“

Denn da wäre noch die Unbekannte: die Kreisklasse. In dieser spielten die Ammertaler zuletzt vor drei Jahren. Umso wichtiger wird es sein, dass sie wieder selbst fußballerische Akzente setzen. „Zuletzt sind wir da ja nur noch der Musik hinterhergelaufen.“

Immerhin ist das Team eingespielt. Auf der Zugangs- wie auf der Abgangsseite hat sich wenig getan. Nur Lukas Klemm hat den WSV verlassen, war allerdings bereits in der vergangenen Saison durchgehend verletzt. Bei den Langzeitverletzten Pius Zehetmeier und Matthias Vogt deutet sich im Laufe der Hinrunde ein Comeback an. Einzig bei Anton Speer, der ebenfalls einen Kreuzbandriss erlitten hatte, ist weiterhin Geduld gefragt.

Zum Saisonauftakt am Sonntag gegen Mitabsteiger TSV Peißenberg müssen zudem Alex Schwarz und Elias Hartwig passen. Hervorgetan hat sich in der Vorbereitung Kilian Wilhelm. „Er legt eine super Einstellung an den Tag.“ Für Benning hat sich in den vergangenen Wochen vor allem eines herauskristallisiert: Egal, wer auf dem Platz steht – an der grundsätzlichen Einstellung darf sich nichts ändern. „Wir müssen Kampf und Leidenschaft auf den Rasen bringen.“ Die weiteren Tests gegen die Kreisklassisten TSV Steingaden (2:0) und TSV Schongau (0:3) sowie gegen den Kreisligisten FC Wildsteig/Rottenbuch bestätigten den Coach in seiner Einschätzung. Nehmen seine Fußballer die neue Situation an, dürfte sich der WSV schnell akklimatisieren. Andernfalls könnte früh die Angst umgehen.