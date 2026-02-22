„Unter Wert geschlagen“: SG Eschenburg verliert zum Re-Start Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Eschenburg zum Restrunden-Auftakt eine Überraschung verpasst. Gegen Kinzenbach gibt’s Chancen auf beiden Seiten, aber nur die Gäste jubeln +++ von Redaktion · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser

Mahamoud Moitatchiou (r.) und seine SG Eschenburg bleiben zum Restrunden-Auftakt der Fußball-Gruppenliga punkt- und torlos – 0:4 heißt es am Ende gegen die SG Kinzenbach. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch

Eschenburg-Eibelshausen. Die SG Kinzenbach ist mit einem klaren Auswärtssieg ins neue Fußballjahr gestartet. In einem Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg setzte sich das Team des Interims-Trainergespanns Johannes Götz und Ufuk Ersentürk am Samstagnachmittag mit 4:0 (1:0) bei der SG Eschenburg durch.