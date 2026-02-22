Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
„Unter Wert geschlagen“: SG Eschenburg verliert zum Re-Start
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga hat die SG Eschenburg zum Restrunden-Auftakt eine Überraschung verpasst. Gegen Kinzenbach gibt’s Chancen auf beiden Seiten, aber nur die Gäste jubeln +++
Eschenburg-Eibelshausen. Die SG Kinzenbach ist mit einem klaren Auswärtssieg ins neue Fußballjahr gestartet. In einem Nachholspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg setzte sich das Team des Interims-Trainergespanns Johannes Götz und Ufuk Ersentürk am Samstagnachmittag mit 4:0 (1:0) bei der SG Eschenburg durch.