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Ligabericht
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Unter Vladi Kovacevic kriegt Blau-Gelb Marburg die Kurve
Teaser VL MITTE: +++ Nach einem Fehlstart in die zwölfte Verbandsliga-Saison in Folge und der Demission von Daniel Vier legen die Sportfreunde eine starke Rückrunde hin und klettern auf Rang sieben +++
Marburg. Bei den Recherchen für die Bilanz der SF/BG Marburg für die Runde 2025/2026 könnte man auf die Idee kommen, viele Passagen per „Copy and Paste“ aus vergangenen Jahren zu übernehmen. Was der Verfasser natürlich nicht tut, was aber im positiven Sinne sehr wohl möglich wäre. Viel geändert hat sich beim Verbandsligisten vom Marburger Zwetschenweg im letzten Jahr nämlich nicht.