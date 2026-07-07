Unter Vladi Kovacevic kriegt Blau-Gelb Marburg die Kurve

Doch noch Grund, zu jubeln: Die Blau-Gelben vom Marburger Zwetschenweg klettern nach missglücktem Saisonstart nach einem Trainerwechsel noch auf Rang sieben. © Jens Schmidt

Marburg. Bei den Recherchen für die Bilanz der SF/BG Marburg für die Runde 2025/2026 könnte man auf die Idee kommen, viele Passagen per „Copy and Paste“ aus vergangenen Jahren zu übernehmen. Was der Verfasser natürlich nicht tut, was aber im positiven Sinne sehr wohl möglich wäre. Viel geändert hat sich beim Verbandsligisten vom Marburger Zwetschenweg im letzten Jahr nämlich nicht.