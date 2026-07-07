 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

Unter Vladi Kovacevic kriegt Blau-Gelb Marburg die Kurve

Teaser VL MITTE: +++ Nach einem Fehlstart in die zwölfte Verbandsliga-Saison in Folge und der Demission von Daniel Vier legen die Sportfreunde eine starke Rückrunde hin und klettern auf Rang sieben +++

von Redaktion · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser
Doch noch Grund, zu jubeln: Die Blau-Gelben vom Marburger Zwetschenweg klettern nach missglücktem Saisonstart nach einem Trainerwechsel noch auf Rang sieben. © Jens Schmidt
Doch noch Grund, zu jubeln: Die Blau-Gelben vom Marburger Zwetschenweg klettern nach missglücktem Saisonstart nach einem Trainerwechsel noch auf Rang sieben. © Jens Schmidt

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VL Hessen Mitte
SF/BG Marburg

Marburg. Bei den Recherchen für die Bilanz der SF/BG Marburg für die Runde 2025/2026 könnte man auf die Idee kommen, viele Passagen per „Copy and Paste“ aus vergangenen Jahren zu übernehmen. Was der Verfasser natürlich nicht tut, was aber im positiven Sinne sehr wohl möglich wäre. Viel geändert hat sich beim Verbandsligisten vom Marburger Zwetschenweg im letzten Jahr nämlich nicht.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.