"Unter unseren Ansprüchen" Kreisklasse A Sinsheim +++ Mario Bilger ist nicht zufrieden mit der Saison seines FVS Sulzfeld +++ Der 37-Jährige will bald wieder auf das Feld zurückkehren von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Sulzfelder (rot) sind dabei sich im ersten Tabellendrittel festzusetzen. – Foto: Brian Wirth

Schönreden will Mario Bilger gar nichts. "Wir sind unter unseren Ansprüchen geblieben, hatten uns mehr erhofft und einfach zu viele schlechte Ergebnisse", sagt der Trainer des FVS Sulzfeld.

Als Paradebeispiel aus negativer Sicht muss die unmittelbar zurückliegende 0:1-Niederlage beim TSV Zaisenhausen herhalten. "Es war eher kampfbetont und fußballerisch schlecht von beiden", hält Bilger fest und erläutert, warum seine Mannschaft mit leeren Händen das Restwochenende bestreiten musste, "Zaisenhausen war einfach bissiger und williger." Im Endspurt ist aber Rang fünf realistisch und das würde auf den ersten Blick einen sehr ordentlichen Eindruck machen. "Die Lage der Liga ist mit ein, zwei Ausreißern nach oben eigentlich immer gegeben, dieses Jahr ist sie allerdings noch ein bisschen extremer“, sagt der Sulzfelder Coach und ehemaliger langjähriger Oberliga-Kicker beim FC Nöttingen. Exemplarisch führt er weiter aus: "Als wir vor knapp drei Wochen Dritter waren, betrug der Abstand zum Zweiten sowie zum Letzten jeweils 14 Punkte."

Nicht nur deshalb ist eine Aussage Richtung neue Runde zu treffen schwierig. "Stand jetzt haben wir keinen Abgang, aber heutzutage musst du auch kurzfristig mit allem rechnen", so der 37-Jährige, der gerne auch weiter auf dem Feld seiner Mannschaft helfen möchte. Aktuell kuriert er jedoch einen Muskelfaserriss aus dem Adelshofen-Spiel aus. Er sagt: "Ob es diese Runde noch reicht, wird eng, aber nächste Saison will ich schon nochmal mitspielen, sofern es der Körper mitmacht." Angesichts der fußballerischen Klasse des Linksfußes kann man dem FVS nur wünschen, dass er nächste Runde auf regelmäßig auflaufen kann. Der A-Ligist dürfte dann um einiges stärker und ziemlich sicher ein Kandidat für das vordere Drittel sein.