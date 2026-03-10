Unter Neutrainer Pascal Preuß: Eilvese bleibt auf Erfolgskurs

– Foto: Sascha Drenth

Der STK Eilvese hat am 22. Spieltag der Landesliga Hannover den TSV Godshorn mit 4:0 besiegt. Für Trainer Pascal Preuß war es der dritte Erfolg im dritten Spiel mit seinem neuen Team. In der Tabelle behauptet Eilvese damit Rang vier, während Aufsteiger TSV Godshorn auf Platz elf steht und nur knapp vor der Abstiegszone liegt.

Die erste Halbzeit gegen Godshorn verlief zunächst ausgeglichen. „Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nur bedingt wider. Man muss fairerweise sagen, dass Godshorn gerade in der ersten Halbzeit ordentliche Chancen hatte“, erklärte Preuß nach der Partie. Eine dieser Möglichkeiten hätte laut Trainer sogar zur Führung führen können. „Sie haben ihre Chancen genutzt, was für uns natürlich gut war“, sagte Preuß. Auch Eilvese kam zu einer klaren Gelegenheit, ließ diese jedoch ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. In der 48. Minute brachte Onur Capin den STK in Führung. „Ich glaube, das 1:0 in der 47. Minute kommt uns zugute. Es hat den Matchplan von Godshorn ein Stück weit kaputt gemacht“, erklärte Preuß. Mit zunehmender Spieldauer wurde Eilvese immer dominanter. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, sie viel laufen lassen, sie mürbe gemacht und sie viel hinterherlaufen lassen.“

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase. Mohamad Saade traf in der 68. Minute zum 2:0 und erhöhte elf Minuten später auf 3:0. In der 81. Minute setzte Marvin Paßing den Schlusspunkt zum 4:0. Der Offensivspieler erzielte damit in seinem zweiten Einsatz für Eilvese bereits seinen zweiten Treffer. Paßing war in der Winterpause vom Ligakonkurrenten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verpflichtet worden. In seiner Zeit dort erzielte der Offensivspieler in 29 Landesligaspielen 16 Treffer und gilt als torgefährlicher Angreifer mit Tempo, Technik und Zug zum Tor.

Preuß zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Dafür, dass wir uns im Vergleich zum Spiel gegen Bavenstedt positionell sehr, sehr verändert haben, muss ich sagen, war das ordentlich. So kann es weitergehen.“