Unter Flutlicht: Zu Gast im Leutzscher Holz

FCC-Trainer Marco Grote: “Es tut immer weh, ein Spiel zu verlieren - und das Derby besonders. Entsprechend länger hat es zu Beginn der Woche auch gedauert, es zu verarbeiten. Aber wir haben das Spiel nachgearbeitet, analysiert und Schlüsse daraus gezogen und dann den Blick auf die Aufgabe am Freitagabend gerichtet.”

Und da wartet mit der BSG Chemie Leipzig das Kellerkind auf den FCC, das mit dem bisher einzigen Treffer der noch jungen Saison von Philipp Wendt, der den Ball sehenswert per Freistoß beim 1:1 bei der RSV Eintracht aus Stahnsdorf ins Netz jagte, und mit nur einem Punkt auf der Habenseite das Tabellenende ziert. Doch Marco Grote warnt: "Wir haben jetzt gerade einmal vier Spiele hinter uns. Da sagt die Tabelle noch nicht viel aus. Und die Ergebnisse zeigen ja, dass die Liga - was wenig überraschen dürfte - sehr eng ist. Chemie hat Qualitäten und das auch schon unabhängig von Tabellenstand gezeigt. Auf uns wartet eine schwere Aufgabe in Leutzsch. Nichts ist selbstverständlich. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und erkämpfen.“

Dabei womöglich nicht helfen kann Malik Talabidi, der im Derby zum Spielende mit Krämpfen zu tun hatte und wahrscheinlich in Leutzsch wegen muskulärer Probleme passen muss.