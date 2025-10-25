Unter Flutlicht trägt selbst der Rasen Blau-Weiß

Es gibt Momente, da fühlt sich alles richtig an. Das Flutlicht der Hänsch-Arena glüht, der Geruch von Bratwurst liegt in der Luft, 7.653 Meppener stehen eng zusammen und der SV Meppen empfängt als Tabellendritter den Zweiten, den SV Drochtersen/Assel. Nur ein Punkt trennt beide, aber an diesem Abend sollte es sich anfühlen, als läge eine ganze Welt dazwischen.

Gerade drei Minuten gespielt, da bekommt Drochtersen einen Elfmeter. Hyseni tritt an, trifft - 0:1. Und als wäre das nicht bitter genug, gerät man sich danach gleich in die Haare. Hyseni, Fedl, Touglo - Gelb für fast alle, die zufällig in der Nähe stehen. Willkommen in der Regionalliga Nord, wo der Ball selten allein rollt.

Doch Meppen antwortet, wie man es hier kennt: mit Wut, Wille und Deters. In der 15. Minute tankt sich Domröse auf rechts durch, legt quer, Deters nimmt Maß - zack, 1:1. Der Jubel klingt nach Erleichterung, aber auch nach einer Mannschaft, die sich nicht unterkriegen lässt.

Gelb als Modefarbe und ein Pfosten als Spielverderber

Danach wird’s ruppig. Gelbe Karten fliegen, als hätte der Schiri sie im Sonderangebot gekauft. Fedl, Zenga, Sprekelmeyer, Schmitt - fast jeder Meppener notiert sich schon mal vorsorglich eine Sperre im Kalender. Und trotzdem bleibt Meppen am Drücker. Kurz vor der Pause schießt Zehir einen Freistoß an die Latte, das Stadion stöhnt kollektiv.

Dann, als man sich schon mit dem Pausenbier beschäftigt, passiert’s: Wensing zaubert per Hacke, Domröse flankt, Ulbricht vollendet - 2:1 in der Nachspielzeit! Die Hänsch-Arena explodiert, der Fußballgott nickt zufrieden.

Zweite Halbzeit: Zittern, Singen, Pyro

Nach der Pause brennt’s - wortwörtlich. Die Fans zünden Pyro, der Platz liegt kurz im Nebel, und irgendwo in der Ferne hustet der Stadionsprecher. Auf dem Rasen bleibt Meppen ruhig, verwaltet die Führung mit erstaunlicher Gelassenheit. D/A versucht es, findet aber keinen Weg durch das Meppener Bollwerk aus Zehir, Zenga und einer Handvoll Gelbsünder.

Je länger das Spiel dauert, desto lauter wird’s auf den Rängen. Jeder Befreiungsschlag wird bejubelt, als wäre es ein Tor. Und als Drochtersen doch nochmal anklopft, rettet Domröse einmal artistisch auf der Linie - Szenenapplaus inklusive.

Engelmann kommt, Stuhlmacher entscheidet

In der Schlussphase wechselt Trainer Beniermann frischen Wind ein - Engelmann, Haritonov, Nadj. Dann, in der 90.+2 Minute, kontert Meppen wie im Lehrbuch: Engelmann über links, flache Flanke in die Mitte, Stuhlmacher rutscht rein – 3:1! Der Deckel ist drauf, das Stadion tobt.

Zwar trifft Steinmann in der 97. Minute noch sehenswert zum 3:2, aber das ändert nichts mehr. Als der Schiedsrichter Marco Scharf endlich abpfeift, liegen sich Spieler und Fans in den Armen. Ein dreckiger, schöner, lauter Fußballabend geht zu Ende.

Fazit:

Der SV Meppen zeigt, dass Regionalliga-Fußball manchmal ehrlicher ist als alles darüber. Ein bisschen Chaos, viele Karten, drei Tore und ein Stadion, das lebt. Danke, Fußballgott. So darf jedes Wochenende anfangen.