Die SpVgg Landshut (in schwarz) und der SSV Eggenfelden müssen am 15. Spieltag beide ihre Koffer packen – Foto: Norbert Herrmann

Unter Flutlicht: "Spiele" in Wasserburg - "V" gastiert beim Letzten 15. Spieltag: Landshut steht vor hoher Auswärtshürde +++ Eggenfelden ist in Brunnthal favorisiert

Am 15. Spieltag der Landesliga Südost muss die in der Vorwoche ausgerechnet vom Niederbayern-Rivalen SSV Eggenfelden vom Tabellenthron gestoßene SpVgg Landshut schon am Freitagabend unter Flutlicht beim TSV Wasserburg ran. Die Rottal-Truppe aus Eggenfelden steht am Samstag-Nachmittag beim Rangletzten TSV Brunnthal vor einer undankbaren Aufgabe.

Kevin Klammer (Abteilungsleiter TSV Wasserburg): "Mit Landshut erwartet uns ein echtes Spitzenteam der Liga. Ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie gegen diesen starken Gegner an ihr Limit kommt. Um zu punkten, brauchen wir eine bessere Leistung als letzte Woche und auch unsere Fans im Rücken. Ich hoffe, dass sie mit uns auf die ungewohnte Spielstätte ins Badria umziehen."



Personalien: Dominik Brich, Michael Kokocinski, Stefan Scherhag, Jean-Philippe Stephan, Leon Simeth, Michael Neumeier, Aaron Stillfried und Luca Wagner stehen den "Löwen" nicht zur Verfügung.









Christian Endler (Trainer SpVgg Landshut): "Unser Punktgewinn im Heimspiel gegen Eggenfelden war sicherlich keine spielerische Glanzleistung. Die kurzfristigen Ausfälle von Tellez und Biberger haben uns schon Spielqualität gekostet. Während des Spieles fielen dann auch noch David Löffler, Fabian Past und Dejan Ignijatic verletzungsbedingt aus. Hatte dann durchaus was von Jugend forscht. Aber alle haben einen guten Fight abgeliefert und die Punkteteilung war gerecht. Der Trainingsbetrieb war diese Woche etwas eingeschränkt, da einige Spieler erkältet und angeschlagen sind. Wenn man die Tabelle anschaut, können wir Wasserburg mit einem Sieg auf Abstand halten. Das ist eine körperlich sehr präsente Mannschaft, die ein gutes Umschaltspiel hat. Wir müssen ihr Offensivspiel einschränken und mit viel Druck unsere Aktionen ausspielen. Dieses Wochenende spielt fast die komplette obere Tabellenhälfte gegeneinander. Die Tabelle ist sehr eng, darum wäre ein Sieg in Wasserburg immens wichtig."





Personalien: Definitiv fehlen werden David Löffler, Basti Aimer und Fabian Gruber. Zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen.



Raphael Schwanthaler (Trainer TSV Brunnthal): "Wir treffen auf einen technisch sehr guten Gegner. Unser Ziel wird es sein, gut in der Ordnung zu stehen und gut gegen den Ball zu sein, um weniger Torchancen als zuletzt zuzulassen."





Personalien: Simon Neulinger, Tim Rebenschütz und Maximilian Geisbauer fehlen den Hausherren. Dafür sind aber mit Luis Fischer und Marc Nagel zwei ganz wichtige Akteure wieder dabei.







Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir wissen aus der letzten Saison, wie schwer der TSV Brunnthal auf dem eigenen Platz zu bespielen ist und welche Qualität in der Truppe von Coach Raphael Schwanthaler steckt. Trotz des letzten Tabellenplatzes des TSV sind wir also gewarnt. Wir wollen jedoch ganz klar die drei Punkte einfahren, und wenn wir an die Leistung vom Spiel in Landshut anknüpfen und unsere Stärken auf den Platz bringen können, wird uns dies auch gelingen. Jedoch müssen wir dazu in Brunnthal definitiv an das Maximum gehen.“



Personalien: Gegenüber der Vorwoche kehren Nico Daffner und Johannes Rudlof in den Kader zurück.