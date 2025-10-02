Unter Flutlicht: Holt Grainet im Derby den sechsten Dreier in Folge?

Heute Abend ist im Alfons-Fuchs-Stadion Derby-Time. Um 18:30 Uhr wird das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Mauth und dem SV Grainet angepfiffen, in das die Gäste als Favorit gehen. Die Blau-Weißen haben mittlerweile fünfmal in Folge gewonnen und verbesserten sich in der Bezirksliga Ost damit auf den dritten Tabellenplatz und liegen nur mehr zwei Zähler hinter Primus FC Künzing zurück.
Der TSV Mauth startete mit drei Siegen in die Spielzeit 2025/2026. Dann geriet der Motor der Madl-Truppe aber etwas in Stottern und aus den vergangenen neun Partien sprang nur ein dreifacher Punktgewinn heraus. Leimpek, Gaisbauer und Kameraden erhalten zwar meist immer gute Kritiken, allerdings drückten dies die Ergebnisse der letzten Wochen nicht aus. Die TSV-Formation ist auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht und hat nur noch einen Vorsprung von vier Punkten zur Relegationszone. Den Mannen um Spielführer Christian Fuchs würde im Nachbarduell etwas Zählbares zweifelsohne sehr guttun.
Personalien: Hannes Gumminger, Johannes Glaser und Sebastian Seidl stehen beim Tabellendritten auf der Ausfallliste.