Unter Flutlicht: Holt Grainet im Derby den sechsten Dreier in Folge?

Heute Abend ist im Alfons-Fuchs-Stadion Derby-Time. Um 18:30 Uhr wird das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Mauth und dem SV Grainet angepfiffen, in das die Gäste als Favorit gehen. Die Blau-Weißen haben mittlerweile fünfmal in Folge gewonnen und verbesserten sich in der Bezirksliga Ost damit auf den dritten Tabellenplatz und liegen nur mehr zwei Zähler hinter Primus FC Künzing zurück. Der TSV Mauth startete mit drei Siegen in die Spielzeit 2025/2026. Dann geriet der Motor der Madl-Truppe aber etwas in Stottern und aus den vergangenen neun Partien sprang nur ein dreifacher Punktgewinn heraus. Leimpek, Gaisbauer und Kameraden erhalten zwar meist immer gute Kritiken, allerdings drückten dies die Ergebnisse der letzten Wochen nicht aus. Die TSV-Formation ist auf den zwölften Tabellenplatz abgerutscht und hat nur noch einen Vorsprung von vier Punkten zur Relegationszone. Den Mannen um Spielführer Christian Fuchs würde im Nachbarduell etwas Zählbares zweifelsohne sehr guttun.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Mit dem SV Grainet treffen wir auf eine Mannschaft, die zurecht in der Spitzengruppe steht. Im Spiel wird es auf Kleinigkeiten ankommen, jeder kleine Fehler kann entscheidend sein. Wir brauchen eine konzentrierte Leistung, dann können wir das Derby gewinnen."Personalien: Bis auf Felix Fenzl und David Zitzl stehen alle Mann zur Verfügung.Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Wir haben mit dem Derby in der Mauth ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel vor uns. Unser Gegner hat zwar in den letzten Wochen vielleicht nicht mehr so gut gepunktet wie zum Saisonstart, aber diese Mannschaft hat spielerisch enorm zugelegt, hat richtig viel individuelle Qualität und kann an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Wir brauchen eine hochkonzentrierte Leistung, vor allem im Spiel gegen den Ball, um dort bestehen zu können. Wir wissen aber auch, was wir können. Das haben wir die letzten Wochen bewiesen und wollen unsere positive Serie weiter ausbauen."







Personalien: Hannes Gumminger, Johannes Glaser und Sebastian Seidl stehen beim Tabellendritten auf der Ausfallliste.