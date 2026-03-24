Unter Flutlicht gegen Fulda: Kickers Offenbach jagen das Finale

Für Kickers Offenbach steht am heutigen Dienstagabend deutlich mehr als nur ein weiterer Pokalauftritt auf dem Spiel. Der Einzug ins Finale des Hessenpokals wäre für den OFC ein extrem wichtiger Schritt, vor allem weil der spätere Sieger einen Startplatz in der ersten Runde des DFB-Pokals erhält.

Die Kickers Offenbach reisen mit einer Niederlage im Gepäck in das Halbfinale, denn zuletzt unterlag der OFC im Ligaalltag beim Tabellenführer SGV Freiberg mit 0:2. In der Regionalliga Südwest liegt Offenbach nach 25 Spieltagen mit 29 Punkten auf Rang 14, während die SG Barockstadt Fulda Lehnerz mit 36 Zählern Platz 10 belegt. Ein Indiz für die leicht bessere Form der Gäste, jedoch werden die Karten im Pokalwettbewerb neu gemischt.

Die Partie gegen den Ligakonkurrenten SG Barockstadt Fulda Lehnerz wird um 19 Uhr im Stadion am Bieberer Berg angepfiffen und bildet das erste von zwei direkten Duellen innerhalb kurzer Zeit, denn bereits am 4. April treffen beide Teams in der Regionalliga Südwest erneut aufeinander.

Gerade deshalb könnte das Halbfinale für den OFC die große Gelegenheit sein, mit einem Heimsieg vor eigenem Publikum neuen Schwung zu holen und sich über den Pokal wieder Selbstvertrauen zu erarbeiten.

Kraftakte im Viertelfinale

Beide Mannschaften haben das Viertelfinale erst im Elfmeterschießen für sich entschieden: Kickers Offenbach setzte sich beim Ligakonkurrenten FSV Frankfurt nach 0:0 über 90 Minuten mit 4:2 im Elfmeterschießen durch, während die SG Barockstadt Fulda Lehnerz gegen den Landesligisten Türk Gücü Friedberg nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit mit 5:3 vom Punkt gewann.

Erinnerung an das 1:1 - alles offen

In dieser Saison standen sich Kickers Offenbach und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz bereits am 30. September 2025 in der Regionalliga Südwest gegenüber, die Partie endete mit 1:1. Ein ähnliches Ergebnis im Halbfinale nach der Verlängerung würde erneut ein Elfmeterschießen bedeuten und damit ein Szenario, das beide Mannschaften aus der vorherigen Runde kennen und erfolgreich gemeistert haben.

Für die Kickers aus Offenbach geht es in diesem Spiel vor allem um den Mut, sich über den Pokal vom belastenden Ligaalltag zu lösen und den Weg in ein mögliches Finale freizumachen.