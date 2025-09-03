Die Walldorfer (rot) wollen am Freitag ihre kleine Serie gegen Freiberg ausbauen. – Foto: Ralf Hasselberg

Unter Flutlicht gegen den Primus Regionalliga Südwest +++ Walldorf empfängt am Freitag um 19 Uhr die SGV Freiberg Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FCA Walldorf Andreas Schön

Könnte man sich ein Spiel aussuchen, würde der FC-Astoria Walldorf genau jenes nehmen, das am Freitag ansteht. Mit der SGV Freiberg kommt der verlustpunktfreie Spitzenreiter in den Dietmar-Hopp-Sportpark (Anpfiff, 19 Uhr).

"Freitagabendspiele hatte ich selbst als Spieler immer sehr gerne, weil sie von der Atmosphäre ganz einfach etwas anderes sind", sagt Andreas Schön. Der FCA-Cheftrainer darf selbiges selbstbewusst angehen, schließlich sind seine Kicker nach zwei überzeugenden Siegen gegen Sandhausen (4:0) und in Homburg (3:1), immerhin Mitfavoriten auf den Aufstieg, gut drauf. Freiberg ist jedoch noch einen Tick stärker einzuschätzen, bislang präsentieren sich die Schwaben äußerst abgeklärt. "Für uns ist das ein ganz einfaches Spiel, weil wir nichts zu verlieren haben", weiß Schön, wie er geschickt die Favoritenrolle den Gästen zuschieben kann.

Das ist aber alles andere als Zurückhaltung, schließlich gab es zuletzt vier Niederlagen in Serie gegen Freiberg. Die Elf von Kushtrim Lushtaku kommt obendrein mit vier Neuzugängen, die in der letzten Woche des Transferfensters an den Neckar verpflichtet wurden. "Das ist ein bemerkenswerter Kader, den Freiberg hat", sagt Frank Fürniß. Der Spitzenreiter hat sich spätestens jetzt zum Topfavoriten auf die Meisterschaft gemausert und damit auch dem schwächelnden SV Sandhausen den Rang abgelaufen. Für Walldorfs Geschäftsführer Sport, "sind sie neben Steinbach die Mannschaft der Stunde und jetzt hoffe ich einfach auf ein tolles Spiel am Freitag, das wir unseren Zuschauern bieten wollen."