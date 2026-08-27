Unter Fluchtlicht: Zeiss-Elf reist zum Spitzenteam

Und dann erwartet die Zeiss-Elf ein Gegner, der nach sechs Spielen - gemeinsam mit dem FC Rot-Weiß - ungeschlagen die Tabellenspitze bildet.
VORBERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Dabei sind Spiele auf der Chemnitzer Fischerwiese - abseits des Blicks auf die Tabelle - stets komplizierte Duelle. Der Blick auf die letzten Auftritte des FC Carl Zeiss Jena, der in der vorletzten Saison mit einem 2:1 den ersten Auswärtsdreier in Chemnitz nach 20 Jahren holen konnte, belegt dies eindrucksvoll. Und dennoch hätten wohl nicht viele Beobachter der Regionalliga Nordost vor Saisonstart darauf gewettet, dass diese Partei des siebenten Spieltages der Zeiss-Elf zum ungeschlagenen Tabellenzweiten führen würde. Schaut man auf die Ergebnisse der letzten fünf Regionalligajahre, so schloss der Vorjahres-Achte die Saison nie besser ab als auf Platz fünf. Und dennoch kommt der nahezu lupenreine Start in die neue Saison nicht von ungefähr. CFC-Trainer Benjamin Duda, der im September in sein drittes Jahr bei den Himmelblauen geht, hat eine Mannschaft aufgebaut, die vor allen Dingen mit ihrer Defensivstärke glänzt. Lediglich zwei Gegentore in den ersten sechs Saisonspielen sprechen eine deutliche Sprache. Und wenn sich dann zum starken Abwehrverbund auch noch eine effektive Offensive gesellt, hat man die Mischung, aus der Aufstiegsträume gemacht sind.
Wer die Chemnitzer am Freitag aus den Träume reißen soll, ließ FCC-Trainer Marco Grote gewohnt offen. Personell dürfte er aber weitgehend aus dem Vollen schöpfen können.