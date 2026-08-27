Unter Fluchtlicht: Zeiss-Elf reist zum Spitzenteam

Fünf Siege und ein Unentschieden haben die Himmelblauen auf der Habenseite. Erst am Dienstagabend dieser Woche gelang der Mannschaft von Trainer Benjamin Duda ein 2:0-Auswärtssieg beim amtierenden Staffelmeister Lok Leipzig. Spätestens jetzt sollte wohl jedem klar sein, dass der Chemnitzer FC ein heißer Kandidat im Kampf um den Staffelsieg sein wird. Entsprechend hoch hängen für den FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend die Trauben. Dabei muss ich der FCC nicht verstecken: Zwar hat die Zeiss-Elf gerade zuhause zu viele Punkte liegen lassen, dafür konnten jedoch die beiden bisherigen Auswärtsspiele bei Babelsberg 03 und der BSG Chemie Leipzig jeweils mit 1:0 gewonnen werden. Der Trend zeigt nach oben, woran auch die knappe 1:2-Niederlage im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt nach couragierter Leistung nichts ändern sollte - im Gegenteil.

Dabei sind Spiele auf der Chemnitzer Fischerwiese - abseits des Blicks auf die Tabelle - stets komplizierte Duelle. Der Blick auf die letzten Auftritte des FC Carl Zeiss Jena, der in der vorletzten Saison mit einem 2:1 den ersten Auswärtsdreier in Chemnitz nach 20 Jahren holen konnte, belegt dies eindrucksvoll. Und dennoch hätten wohl nicht viele Beobachter der Regionalliga Nordost vor Saisonstart darauf gewettet, dass diese Partei des siebenten Spieltages der Zeiss-Elf zum ungeschlagenen Tabellenzweiten führen würde. Schaut man auf die Ergebnisse der letzten fünf Regionalligajahre, so schloss der Vorjahres-Achte die Saison nie besser ab als auf Platz fünf. Und dennoch kommt der nahezu lupenreine Start in die neue Saison nicht von ungefähr. CFC-Trainer Benjamin Duda, der im September in sein drittes Jahr bei den Himmelblauen geht, hat eine Mannschaft aufgebaut, die vor allen Dingen mit ihrer Defensivstärke glänzt. Lediglich zwei Gegentore in den ersten sechs Saisonspielen sprechen eine deutliche Sprache. Und wenn sich dann zum starken Abwehrverbund auch noch eine effektive Offensive gesellt, hat man die Mischung, aus der Aufstiegsträume gemacht sind.