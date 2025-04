Unter-Flockenbach mit toller Moral in Alzenau

Alzenau. Hessenligist SV Unter-Flockenbach konnte einmal mehr gegen ein Spitzenteam überraschen. Der akut abstiegsbedrohte Verein kam am Donnerstag im Nachholspiel beim Tabellenzweiten FC Bayern Alzenau zu einem 2:2 (0:1). Müslüm Arikan sicherte dem Aufsteiger mit spätem Freistoßtor in der Nachspielzeit den überaus wertvollen Zähler im Rennen um den Ligaverbleib. „Unser Mannschaft hat tolle Moral gezeigt“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller.

Denn Unter-Flockenbach kämpfte, allen Widerständen zum Trotz und zahlreichen Rückschlägen vergangener Wochen mit gerade einmal sechs Punkten aus acht Spielen. Doch jetzt ist sie hier da, die Zuversicht den Klassenerhalt aus eigner Kraft doch noch schaffen zu können. „Das ist in ganz wichtiger Punkt auch für die Moral“, sagte Müller. „Denn jetzt kommen die entscheidenden Wochen und jetzt müssen wir diese Leistung bestätigen“. Der SVU gegen Bayern Alzenau: bissig in den Zweikämpfen und immer nah dran am Gegenspieler.

„Unsere Spieler haben sich gegenseitig unterstützt, der hat jedem geholfen und wir haben uns ständig angefeuert“, sagte Müller. Der SVU am Donnerstag: von Beginn an gut im Spiel mit defensiver Ausrichtung und viel Wille zum Erfolg. Fabio Schaudt erzielte nach Eckball das 1:0 für den Aufsteiger. „Dann haben wir gut verteidigt“, sagte Müller, lobte SVU-Keeper Arthur Kovis für starke Aktionen. Doch Alzenau kam trotzdem zurück, machte in der 51. Minute den Ausgleich und erhöhte wenig später sogar auf 2:1. Der SVU: nicht niedergeschlagen, sondern zielstrebig. Die Mannschaft von SVU-Trainer-Team Nico Hammann und Dalio Memic stemmte sich gegen die drohende Niederlage und Arikan mit starkem Freistoß ins lange Toreck sorgte schließlich für Jubel auch in den Reihen der vielen SVU-Fans vor Ort. „Wir haben heute wieder gesehen, dass wir mit jeder Mannschaft in der Hessenliga mithalten können“, sagte der SVU-Sportdirektor.