Unter-Flockenbach lässt nach der Pause nichts mehr anbrennen

Die Odenwälder gewannen verdient auch in der Höhe, wenngleich Langen dem Spitzenreiter zunächst doch einiges abverlangte. Die Gäste waren keine Laufkundschaft, denn für sie ging es um Relegation oder direkten Klassenerhalt. Und so hat die Partie auch eher zäh begonnen. Doch mit zunehmender Spielzeit kontrollierte der SVU das Geschehen immer besser. Donat Maraj erzielte kurz vor der Halbzeit das 1:0, und von da an gab es kaum noch ein Halten. Die Saison samt Trainerwechsel und sogar Abstiegsszenarion nimmt denn auch doch noch glückliches Ende. Tore: 1:0 Maraj (42.), 2:0 Germies (50.), 3:0 Kaiser (59.), 3:1 Curkovic (63.), 4:1 Waldmann (82.), 5:1 Hebling (90.).