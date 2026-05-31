Unter-Flockenbach lässt nach der Pause nichts mehr anbrennen

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach spielt in der Saison 2026/27 wieder Hessenliga – zum dritten Mal in seiner Geschichte. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis feierte gestern vor eigenem Publikum mit einem 5:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Langen Verbandsliga-Meisterschaft und Aufstieg. Die Stimmung auf dem Wetzelsberg gipfelte nach Abpfiff, sodass SVU-Sportdirektor Markus Müller seine eigene Stimme nicht verstehen konnte.
Die Odenwälder gewannen verdient auch in der Höhe, wenngleich Langen dem Spitzenreiter zunächst doch einiges abverlangte. Die Gäste waren keine Laufkundschaft, denn für sie ging es um Relegation oder direkten Klassenerhalt. Und so hat die Partie auch eher zäh begonnen. Doch mit zunehmender Spielzeit kontrollierte der SVU das Geschehen immer besser. Donat Maraj erzielte kurz vor der Halbzeit das 1:0, und von da an gab es kaum noch ein Halten. Die Saison samt Trainerwechsel und sogar Abstiegsszenarion nimmt denn auch doch noch glückliches Ende. Tore: 1:0 Maraj (42.), 2:0 Germies (50.), 3:0 Kaiser (59.), 3:1 Curkovic (63.), 4:1 Waldmann (82.), 5:1 Hebling (90.).