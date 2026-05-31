 2026-05-29T11:52:36.002Z

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Unter-Flockenbach lässt nach der Pause nichts mehr anbrennen

In der ersten Halbzeit hapert es noch ein wenig, dann dreht der SV Unter-Flockenbach auf und macht gegen den 1. FC Langen die Rückkehr in die Hessenliga perfekt.

von Jan Zehatschek · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Unter-Flockenbach ist mit dem 5:1 gegen den 1. FC Langen Meister der Fußball-Verbandsliga Süd und Hessenliga-Rückkehrer. Klassenleiter Dirk Vereeken (Hanau) übergibt Kapitän Jens Bundschuh die Meisterurkunde und einen Fußball.
Der SV Unter-Flockenbach ist mit dem 5:1 gegen den 1. FC Langen Meister der Fußball-Verbandsliga Süd und Hessenliga-Rückkehrer. Klassenleiter Dirk Vereeken (Hanau) übergibt Kapitän Jens Bundschuh die Meisterurkunde und einen Fußball. – Foto: Dagmar Jährling

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1. FC Langen

Unter-Flockenbach. Der SV Unter-Flockenbach spielt in der Saison 2026/27 wieder Hessenliga – zum dritten Mal in seiner Geschichte. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis feierte gestern vor eigenem Publikum mit einem 5:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Langen Verbandsliga-Meisterschaft und Aufstieg. Die Stimmung auf dem Wetzelsberg gipfelte nach Abpfiff, sodass SVU-Sportdirektor Markus Müller seine eigene Stimme nicht verstehen konnte.

Langen ist keine Laufkundschaft

Die Odenwälder gewannen verdient auch in der Höhe, wenngleich Langen dem Spitzenreiter zunächst doch einiges abverlangte. Die Gäste waren keine Laufkundschaft, denn für sie ging es um Relegation oder direkten Klassenerhalt. Und so hat die Partie auch eher zäh begonnen. Doch mit zunehmender Spielzeit kontrollierte der SVU das Geschehen immer besser. Donat Maraj erzielte kurz vor der Halbzeit das 1:0, und von da an gab es kaum noch ein Halten. Die Saison samt Trainerwechsel und sogar Abstiegsszenarion nimmt denn auch doch noch glückliches Ende. Tore: 1:0 Maraj (42.), 2:0 Germies (50.), 3:0 Kaiser (59.), 3:1 Curkovic (63.), 4:1 Waldmann (82.), 5:1 Hebling (90.).

Heute, 15:00 Uhr
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