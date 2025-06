Unter-Flockenbach feiert den Kreispokalsieg

Mitlechtern. Der SV Unter-Flockenbach hat eine sportlich enttäuschende Saison halbwegs anständig zu Ende gebracht. In Wiederholungs-Kreispokal-Endspiel setzte sich der Hessenligaabsteiger am Dienstagabend in Mitlechtern gegen Gruppenligist SV Fürth mit 5:1 (3:1) durch. Das erste Aufeinandertreffen am Samstag an gleicher Stelle war wegen eines Gewitters abgebrochen worden.