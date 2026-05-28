Unter diesen Umständen wird Solingen Meister – SSVg vor Klassenerhalt

Der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, könnte schon Entscheidungen liefern. Der SV Solingen bekommt durch den Rückzug des SV Wermelskirchen automatisch drei Punkte zugesprochen. Bei einer Reusrath-Niederlage und keinem Sieg des FSV Vohwinkel könnte der SVS vorzeitig die Meisterschaft feiern. Vor allem für den FSV könnte es schwierig werden, denn die Mannschaft von Christian Bialke trifft mit DV Solingen II auf eines der formstärksten Teams der Liga – außerdem könnte DV damit erstmals in der laufenden Saison aus dem Tabellenkeller springen. Die Zweitvertretung der SSVg Velbert hat zudem die Möglichkeit, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Ein Sieg gegen den TSV Ronsdorf würde dafür reichen. Das ist der vorletzte Spieltag!
34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria