 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Unter diesen Umständen wird Solingen Meister – SSVg vor Klassenerhalt

Bezirksliga, Gruppe 2: Die U23 der SSVg Velbert kann am 33. Spieltag unter Umständen den Klassenerhalt klar machen. Auch weil DV Solingens Reserve einen harten Brocken vor der Brust hat.

von Linus Bien · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
SV Solingen könnte schon am 33. Spieltag den Aufstieg feiern
SV Solingen könnte schon am 33. Spieltag den Aufstieg feiern – Foto: Michael Heinz Kelleners

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 2
Cronenberg
HSV Langenf.
Richrath
Berghausen

Der 33. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, könnte schon Entscheidungen liefern. Der SV Solingen bekommt durch den Rückzug des SV Wermelskirchen automatisch drei Punkte zugesprochen. Bei einer Reusrath-Niederlage und keinem Sieg des FSV Vohwinkel könnte der SVS vorzeitig die Meisterschaft feiern. Vor allem für den FSV könnte es schwierig werden, denn die Mannschaft von Christian Bialke trifft mit DV Solingen II auf eines der formstärksten Teams der Liga – außerdem könnte DV damit erstmals in der laufenden Saison aus dem Tabellenkeller springen. Die Zweitvertretung der SSVg Velbert hat zudem die Möglichkeit, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Ein Sieg gegen den TSV Ronsdorf würde dafür reichen. Das ist der vorletzte Spieltag!

>>> Hier gehts zur Tabelle der Bezirksliga 2

___________

Die Partien 33. Spieltags:

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:30

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
15:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:00live

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
13:00

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
Abgesagt

So., 31.05.2026, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
12:45

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
15:30

So., 31.05.2026, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
15:30live

So., 31.05.2026, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
13:00

___________

So sieht der letzte Spieltag aus:

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Richrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Berghausen - RW Wülfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Vel - Cronenberg
So., 07.06.26 15:00 Uhr Vohwinkel - BV Gräfrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Solingen - DV Solingen II
So., 07.06.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SV 09/35 W
So., 07.06.26 15:00 Uhr SSV Germania - SSVg Velbert II
So., 07.06.26 15:00 Uhr HSV Langenf. - SC Reusrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hackenberg - SC Viktoria

>>> Hier gehts zum Spielplan der Bezirksliga 2