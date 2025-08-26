 2025-08-21T14:07:42.707Z

Vereinsnachrichten

Unter der Woche Spannung in Esterwegen

2. KK Nord
Esterwegen II
SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II

Am Dienstag, 19:30 Uhr, steigt das Nachholspiel des 3. Spieltags: SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II trifft auf SV Esterwegen II – ein Duell mit Geschichte!

Die Dörpener Zweite hat als Aufsteiger einen Traumstart hingelegt: 2 Spiele – 2 Siege – 6 Punkte und will die Erfolgsserie auch unter der Woche fortsetzen.

Die Gastgeber aus Esterwegen stehen nach zwei Spielen mit 3 Punkten da und wollen vor heimischer Kulisse alles geben.

📊 Bisherige Duelle in der 3. KK Nord:

  • 11.5.2024: SG D/A/N – SV Esterwegen → 1:1

  • 15.3.2024: SV Esterwegen – SG D/A/N → 3:2

  • 31.10.2022: SG D/A/N – SV Esterwegen → 1:3

  • 12.8.2022: SV Esterwegen – SG D/A/N → 1:0

Ein packendes Spiel ist garantiert! Beide Teams freuen sich über lautstarke Unterstützung – euer Applaus kann den Unterschied machen.

📍 Sportplatz Esterwegen
Anstoß: 19:30 Uhr

