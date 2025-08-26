Unter der Woche Spannung in Esterwegen

Am Dienstag, 19:30 Uhr, steigt das Nachholspiel des 3. Spieltags: SG Dörpen/Ahlen-Steinbild/Neubörger II trifft auf SV Esterwegen II – ein Duell mit Geschichte!
Die Dörpener Zweite hat als Aufsteiger einen Traumstart hingelegt: 2 Spiele – 2 Siege – 6 Punkte und will die Erfolgsserie auch unter der Woche fortsetzen.
Die Gastgeber aus Esterwegen stehen nach zwei Spielen mit 3 Punkten da und wollen vor heimischer Kulisse alles geben.
📊 Bisherige Duelle in der 3. KK Nord:
11.5.2024: SG D/A/N – SV Esterwegen → 1:1
15.3.2024: SV Esterwegen – SG D/A/N → 3:2
31.10.2022: SG D/A/N – SV Esterwegen → 1:3
12.8.2022: SV Esterwegen – SG D/A/N → 1:0
⚡ Ein packendes Spiel ist garantiert! Beide Teams freuen sich über lautstarke Unterstützung – euer Applaus kann den Unterschied machen.
📍 Sportplatz Esterwegen
⏰ Anstoß: 19:30 Uhr