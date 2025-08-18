Die Partie begann für die Gäste alles andere als einfach. „Die Anfahrt war durch einen 15-KM-Stau kurz vor Northeim extrem hektisch, zudem waren die Platzbedingungen schwierig. Umso mehr ein Kompliment an meine Mannschaft, dass sie diese Umstände angenommen und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen hat“, erklärte Trainer Holger Ringe.

Trotz der widrigen Rahmenbedingungen übernahm Gifhorn von Beginn an das Kommando. Bereits nach wenigen Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können, ließen jedoch zwei klare Chancen ungenutzt. In der 40. Minute fiel dann das verdiente 0:1: Til Steding wurde im Strafraum klar gefoult, und Julio Rodrigues, der vom MTV Wolfenbüttel kam, verwandelte den fälligen Elfmeter sicher. Nur zwei Minuten später legte der Angreifer nach – nach einem verlängerten Ball von Simone De Gaetani war er am zweiten Pfosten zur Stelle und traf zum 0:2 (42.).

Noch vor der Pause hätte Rodrigues sogar seinen Hattrick schnüren können, scheiterte jedoch am stark reagierenden Keeper der Gastgeber. "Da wäre das Abspiel zu Jovan Hoffart wohl besser gewesen." so Ringe. Doch kurz nach dem Seitenwechsel war es dann soweit: Aus einem Eckballgewühl heraus staubte Rodrigues ab und stellte mit seinem dritten Treffer auf 0:3 (51.).

Sülbeck/Immensen fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen das druckvolle Gifhorner Spiel. Erst kurz vor dem Abpfiff sorgte Jovan Hoffart nach einem langen Ball für den 0:4-Endstand (87.). „Bis dahin hat Sübeck nicht einmal richtig auf unser Tor geschossen. Wir haben das defensiv sehr gut wegverteidigt und vorne unsere Qualität ausgespielt. Unter den ganzen Umständen war das ein hochverdienter Sieg“, bilanzierte Ringe.

Wir hoffen, dass wir jetzt auch wieder eine gute Trainingswoche haben. Und dann geht es am Samstag weiter bei Germania Wolfenbüttel. Für Sülbeck/Immensen geht es am Sonntag dann gegen das nächste Top-Team, Germania Bleckenstedt, weiter.