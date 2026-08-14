„Unter den besten 8 Teams landen“

– Foto: Luis Grün

Im FuPa-Teamcheck spricht Dietrich Lichtner, Torhüter des FC Eisenhüttenstadt, über eine insgesamt zufriedenstellende Vorbereitung, neue Spieler, Abgänge und die Stärken seiner Mannschaft. In der Landesliga Süd soll sein Team unter die besten acht kommen. Vor allem bei der Chancenverwertung sieht Lichtner noch deutliches Verbesserungspotential.

„Insgesamt kann man zufrieden mit der Vorbereitung sein“, sagt Dietrich Lichtner gegenüber FuPa.

Weil die zweite Mannschaft des FC Eisenhüttenstadt neu zusammengestellt wurde, absolvierte sie die Vorbereitung gemeinsam mit der ersten Mannschaft. Lichtner hebt dabei hervor, dass qualitativ gute Spieler in der Zweiten dabei sind.

Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren sieht Lichtner seine Mannschaft bei den Abläufen defensiv wie offensiv bereits etwas weiter.

„Verglichen mit den letzten beiden Jahren sind wir stand jetzt, etwas weiter, was die Abläufe defensiv und offensiv betrifft.“

Ob sich dieser Eindruck tatsächlich bestätigt, werde sich in den ersten vier bis fünf Spieltagen zeigen.

Die Chancenverwertung bleibt ein Problem

Besonders in der Offensive sieht der Torwart noch großes Verbesserungspotential. Als Beispiel nennt er die Partie gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt, die mit dem kompletten erweiterten Kader der ersten Mannschaft angereist war.

Der FC Eisenhüttenstadt habe sich sechs bis sieben Großchancen herausgespielt, davon aber lediglich zwei genutzt. Einige Möglichkeiten seien dabei sogar kläglich vergeben worden.

„Das war auch letzte Saison schon ein großes Manko von uns. Wir haben es angesprochen, ich hoffe, wir können da effizienter werden", behauptet der Keeper des FCE.

Ansonsten sei man mit der Vorbereitung zufrieden.

Zwei neue Spieler

Für die Offensive hat der FC Eisenhüttenstadt zwei Zugänge hinzugewonnen. Thadeus Bloch kommt vom VfB Fünfeichen. Für Dietrich Lichtner ist der Neuzugang ein bekanntes Gesicht: Bloch durchlief den kompletten Nachwuchs des Vereins und wurde von Lichtner selbst fünf bis sechs Jahre trainiert. Nun kehrt er zurück und möchte sich beim FC beweisen.

„Potential ist vorhanden.“

Verstärkung aus der Ukraine

Mit Oleksandr Menzheha kam ein weiterer Spieler für die Offensive hinzu. Er stammt ursprünglich aus der Ukraine. Beide Neuzugänge haben beim Trainer bislang einen guten Eindruck hinterlassen.

Motiviert und diszipliniert

„Beide sind fit, motiviert und versuchen von Anfang an, die taktischen Vorgaben diszipliniert umzusetzen. Von daher bin ich zufrieden mit dem aktuellen Stand", erklärt er.

Weitere Verstärkungen sind dagegen eher nicht zu erwarten. Auf die Frage nach zusätzlichen Zugängen in der laufenden Transferphase antwortet Lichtner knapp: „Unwahrscheinlich.“

Veränderungen im Kader

Bei den Abgängen gibt es ebenfalls Veränderungen. Jonas Knespel werde dem Team aus beruflichen Gründen nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen. Außerdem verlassen Dustin Reymund und Qais Alnajjar den FC Eisenhüttenstadt. Gleichzeitig bestehe die Möglichkeit, dass im Verlauf der Saison der eine oder andere Spieler aus der zweiten Mannschaft nachrückt.

Defensive als Trumpf

Eine der größten Stärken sieht Dietrich Lichtner in der Defensive.

„Wenn wir konzentriert sind, dann die defensive Stabilität.“

Gleichzeitig habe die Mannschaft in den vergangenen Jahren offensiv an Tempo gewonnen. Dieses müsse nun noch effektiver genutzt werden.

Top acht als Ziel

Das Saisonziel ist klar formuliert: Der FC Eisenhüttenstadt soll „unter den besten 8 Teams landen“.

Favoriten auf die Meisterschaft

Bei der Frage nach den möglichen Titelkandidaten nennt Lichtner mehrere Mannschaften. Seelow, Ströbitz und Krieschow II sieht er im Kreis der Favoriten. Dazu kommt für ihn „ein Überraschungsteam“.

Vorfreude auf den Auftakt

Für das erste Saisonspiel erwartet der Torhüter vor allem, dass seine Mannschaft die Arbeit der vergangenen Wochen auf den Platz bringt.

„Die Sachen umsetzen, die wir in den letzten Wochen besprochen und trainiert haben und dann auch einfach Spaß haben, weil es endlich losgeht.“

Nach einer Vorbereitung, mit der der Trainer insgesamt zufrieden ist, soll es nun also ernst werden.