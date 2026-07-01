Unter den Augen von David Vogl: Erlbach schlägt Vornbach mit 7:0 Dünner Kader beim SVE - zahlreiche Nachwuchsspieler auf der Bank von Thorsten Eisenacker · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Lukas Adamhuber erzielte gegen Vornbach einen Treffer – Foto: Charly Becherer

Am Dienstagabend besiegte Bayernligist SV Erlbach den niederbayerischen Landesligisten DJK Vornbach in einem Testspiel klar mit 7:0.

Neuzugang Sebastian Thanner stand gegen die DJK erstmals zwischen den Pfosten, auf die weiteren Neuspieler Thomas Winklbauer, Sebastian Spinner, Egon Weber und Denis Ade mussten Teamchef Johann Grabmeier und Trainer Lukas Lechner aus verschiedenen Gründen verzichten. Die Ersatzbank füllten daher zahlreiche Kicker aus Nachwuchs und der zweiten Mannschaft. Der SVE erwischte dennoch einen Traumstart: Bereits nach zwei Minuten brachte ein von links getretener Freistoß per Kopf die Führung. Torschütze war Christoph Schulz, der sich damit gleich mit seinem ersten Treffer in seinem neuen Team einfügte. Bereits 4:0 zur Pause Die Hausherren legten in der Folge munter nach: Benjamin Schlettwagner erhöhte in der 15. Minute auf 2:0, Levin Ramstetter traf in der 39. Minute zum 3:0. Noch vor der Pause setzte USA-Rückkehrer Lukas Adamhuber mit dem 4:0 (45.) einen weiteren Akzent. Mit diesem deutlichen Vorsprung ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel ließ Erlbach nicht nach: Wolfgang Hahn erhöhte in der 58. Minute auf 5:0, ehe Youngster Luis Dafinger in der 64. Minute für das 6:0 sorgte. Den Schlusspunkt setzte Daniel Wieslhuber zum 7:0-Endstand (86.). Der Goalgetter der zweiten Mannschaft hatte in der vergangenen Saison als Torschützenkönig der A-Klasse auf sich aufmerksam gemacht und unterstrich auch hier seinen Torriecher. Die Personaldecke in Erlbach ist nach dem Ausfall von David Vogl und dem kurzfristigen Abgang von Michael Winter (zu Fortuna Regensburg) weiterhin dünn, die Spieler aus der zweiten Reihe wussten dabei aber durchaus zu überzeugen. Freude über die Rückkehr von Vogl Freude herrschte in Erlbach auch über die Anwesenheit von David Vogl. Der Mittelfeldspieler war beim Testspiel gegen den FC Dingolfing auf dem Platz zusammengebrochen und hatte die gesamte Vereinsfamilie in große Sorge versetzt. Umso glücklicher war man, dass der Erholungsprozess gut voranschreitet und Vogl der Partie schon wieder beiwohnen konnte.