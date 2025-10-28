„Unter dem Strich ein hochverdienter Sieg für uns"

Die 400 Zuschauer sahen wie Luka Gabriel Vogel bereits nach zwei Minuten einen Ball auf Linus-Kaspar Funke bringt, welcher zur frühen Führung der Gäste trifft. Gerade einmal fünf Minuten später schlägt Tom Eric Höffmann einen Eckball, welcher erneut Funke findet, der zum 2:0 aus Sicht des SVA trifft. Kurz vor der Halbzeit kriegen die Gastgeber dann einen Elfmeter, nach Foul von Fabian Pfeiffer, woraufhin Nico Emich verwandelt und auf 1:2 verkürzt. Geschockt wurden die Gäste allerdings nicht, ganz im Gegenteil. In der 47. verwandelt Janne-Mattis Nienaber eine Flanke von Kilian-Christian Kreye per Direktabnahme und stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Auch der spätere Platzverweis von Kreye sollte an diesem Zwischenstand nichts mehr ändern, wodurch es bei dem verdienten Achtungserfolg für Altenoythe blieb. Maik Koopmann fasste seine Sicht zum Spiel nach Abpfiff zusammen: „Unter dem Strich war es ein hochverdienter Sieg, eine wirklich gute Leistung von uns, wir sind hochzufrieden."