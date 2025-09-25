Unter besonderer Beobachtung – SpVgg Unterhaching II reist als Tabellenführer zum FC Unterföhring

Diese Woche geht die SpVgg Unterhaching II als Tabellenführer auf Reisen und darf in der Landesliga das Gefühl genießen, das die erste Mannschaft seit Wochen in der Regionalliga hat. Die Spieltagsmannschaft tritt diesen Freitag (19.30 Uhr) beim FC Unterföhring an.

Trainer Robert Rakaric freut sich auf das Gastspiel im Norden des Landkreises und er weiß, dass seine Mannschaft unter besonderer Beobachtung stehen wird. Der Druck, als Tabellenführer aufzutreten passt zu dem Druck, den die Spieler später im Profifußball haben, wenn der Sprung geling. Aktuell haben die Hachinger drei Punkte Vorsprung und dann kommen zwischen den Rängen zwei und neun acht Teams, die auch nur drei Zähler auseinander liegen. Der Anblick ist nett, genießt bei der SpVgg aber bei weitem nicht die Bedeutung wie bei den anderen Vereinen, die mehr oder weniger deutlich vom Quantensprung in die Bayernliga träumen.

Unterföhring zählt als Elfter zum hinteren Mittelfeld der Liga. Robert Rakaric warnt, dass der nächste Gegner drei der jüngsten fünf Spiele gewonnen hat und nicht zu unterschätzen ist. Unterföhring hat mit Andreas Faber auch einen neuen Trainer, der in der Jugend schon zwei Jahre das Hachinger Trikot getragen hat.

Personell bleibt unterdessen alles beim Alten. In den vergangenen Wochen reiste man in der Landesliga mit einem Einwechselspieler zu den Spielen an und brachte den um die 60. Minute herum. „Das wird auch diesmal nicht anders sein“, sagt Rakaric. Man müsse hoffen, dass der Stamm des Teams gesund bleibt. In den vergangenen Wochen hat es natürlich auch einmal an der einen oder anderen Stelle gezwickt, aber da profitiert man von der guten Infrastruktur im Verein. „Unsere Physiotherapeuten haben die Spieler immer gut hinbekommen“, sagt der Trainer, der die personelle Knappheit klaglos annimmt. Und er freut sich schon, weil ein paar der U19-Spieler im Januar oder Februar den 18. Geburtstag feiern. Damit bekommt der Landesliga-Kader neue Gesichter und wird breiter. (nb)

SpVgg Unterhaching: Staniek, Böhnke, Martens, Schweinsteiger, Spann, Zimmermann, Freimuth, Hodzic, Zimmerer, Eckl, Weiß.