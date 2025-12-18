Unter Amateurfußballern kocht die Unzufriedenheit hoch

Region. Es brodelt im Amateurfußball: Manuel Wöllner spitzte die Lage am deutlichsten zu: „Er wird kaputt gemacht. Was da abgeht, das macht keinen Spaß mehr“, echauffierte sich der Sportliche Leiter der TSG Pfeddersheim in Richtung der drei Verbandsfunktionäre, die sich im Vereinsheim des ASV Fußgönheim einen Tisch teilten. Auf dem hatten zwei von ihnen, Landesliga-Staffelleiter Gerd Schmitt und Verbandsschiedsrichter-Repräsentant Frank Roß, ihre Stenoblöcke ausgebreitet und schrieben sich die Finger wund. So viel komprimierten Unmut gegenüber Schiedsrichter(innen) und Verbandsrechtswesen von Vereinsvertretern, den sie in die weiteren Gremien des Südwestdeutschen Fußballverbands zu tragen versprachen, wie in dieser Landesliga-Rückrundenbesprechung hatten sie wahrscheinlich noch nie gehört. Gut, dass Verbandsspielausschuss Klaus Karl mit im Raum saß und den höchst kritischen, aber sehr konstruktiven Austausch miterlebte.

Mehr zu den Inhalten der Landesliga-Tagung - wie Respektlosigkeiten, unwahre Behauptungen in Spielberichten oder Druck für die jungen Schiedsrichter - lest ihr im plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.