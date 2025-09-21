Untch vermiest Lenggries das Fest

TuS II-Keeper hält beim 1:1 einen Punkt gegen den LSC fest

– Immer wenn die LSC-Fans schon den Torschrei auf den Lippen hatten, brachte TuS-Keeper Sebastian Untch noch einen Fuß oder eine Hand dazwischen. Nicht umsonst lobten beide Trainer dessen Leistung. Lukas Haustein, der Trainer der TuS-Reserve, erklärte: „Der Sebastian hat ein Riesenspiel gemacht, der hat uns einen Punkt festgehalten.“ Die Spitzenpartie am Samstagnachmittag endete 1:1 (1:1). „Das geht irgendwie schon in Ordnung“, befanden beide Trainer, auch wenn Georg Simon anfügte: „Aber irgendwie ärgern tut es mich dennoch.“

Verständlich, seine Mannschaft konnte beste Einschussgelegenheiten, vor allem im ersten Durchgang, nicht in Tore ummünzen. „Da haben wir Glück gehabt, dass wir nur ein Gegentor kassiert haben“, gab der TuS-Coach unumwunden zu. Nachdem Max Angermeier bereits nach drei Minuten einen Handelfmeter souverän verwandelt hatte, bestimmten die Hausherren klar das Geschehen und hatten etliche richtig gute Torchancen. Allein Martin Wasensteiner tauchte zweimal vor Untch auf, doch der parierte immer wieder bravourös. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir waren zu passiv und stets zu weit weg vom Ball,“ kritisierte Haustein.

Turm in der Spielertraube

Doch dann kam den Gästen ein Missgeschick von LSC-Torwart Maxi Kleim zu Hilfe. Der war bei einer Ecke nicht konsequent genug zum Ball gegangen, und so sprang Marc Thiess in einer Spielertraube vor dem Lenggrieser Tor am höchsten und konnte so die Kugel per Kopf ins lange Eck zum Ausgleich verlängern (18.).

„Eigentlich hatte der TuS keine einzige Chance in der ersten Halbzeit“, ärgert sich Simon über den plötzlichen Ausgleich. Freilich ließen sich seine Mannen dadurch nicht entmutigen und rannten weiter mit unverminderter Stärke an. Doch Jakl Gerg hatte nach einem schönen Solo nur die Latte getroffen. Auch bei weiteren Hereingaben an seine gut postierten Mitspieler hatte er Pech, dass die Anspiele zumeist den Adressaten nicht erreichten.

TuS-Torwart immer zur Stelle

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser ins Spielgeschehen. „Da hatten auch wir ein paar Chancen, waren dann durchaus ebenbürtig“, meint Haustein. Das musste auch Simon eingestehen, doch die besseren Möglichkeiten, ein weiteres Tor zu erzielen, hatten dabei die Hausherren. Doch Untch klärte per Fußabwehr ein Geschoss von Hias Gerg aus 15 Metern (51.), der eingewechselte Yasin Filiz zielte knapp daneben (66.), und bei einem Knaller von Michael Schnaderbeck (88.) war erneut der TuS-Torwart rechtzeitig im bedrohten Eck.

„Insgesamt hatte der TuS Geretsried II etwas mehr vom Spiel in der zweiten Halbzeit“, gab Simon zu: „Deshalb geht die Punkteteilung schon in Ordnung. Aber dass wir selbst beste Torchancen nicht nutzen können, hängt uns schon die gesamte Spielzeit nach.“