Unstoppable

Nicht zu beneiden war allerdings FC-Trainer Roberto Benn vor dem Spiel. Nachdem Tim Ehle, Robin Maier und Fredi Leis aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung standen, Lance Hertel aufgrund eines Ödems zwischen Schien- und Wadenbein passen musste und Philipp Holland gesperrt fehlte, standen Roberto Benn nur drei Wechsler zur Verfügung. Dies war letztendlich der Trainer selbst und mit Boris Stoychev und Julian Held zwei gelernte Torhüter. „Für mich ist es ein Armutszeugnis, dass ich mich mit meinen 51 Jahren noch auf das Spielformular in die Landesklasse schreiben muss“, sagte Sonneberg Trainer zur Ausgangssituation. Da auch die Reserve zeitgleich spielte und dort aktuell jeder Spieler gebraucht wird, gab es hier keine Verstärkung.

Die Hausherren wollten zunächst tief stehen und auf Konter lauern. Diesen Matchplan durchkreuzten jedoch die passiven Gäste, sodass Sonneberg mehr den Ball hatte als sie wollten. Die erste und nahezu einzige gefährliche Aktion in der gesamten Spielzeit hatten die Gäste, jedoch war Lukas Heß zur Stelle. Letztendlich erspielte sich in der Folgezeit der Gastgeber ein Übergewicht, jedoch fehlte meist der finale Pass. Nicht so in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als sich Hannes Schreck mit starkem Einsatz den Ball erkämpfte den pfeilschnellen Göhring fand, der wiederum auf 1:0 stellte (45.+1). „Ich habe hier noch den Ball an einen Abwehrspieler vorbeigelegt und dann den Keeper überwunden“, beschreibt der 27-jährige Angreifer das Tor zur Pausenführung. Diskussionen gab zur Torentstehung bei den Gästen, die beim Zweikampf von Hannes Schreck ein Foul sahen. „Hannes geht weder mit gestrecktem Bein noch mit offener Sohle zum Ball. Er hat sich einfach überragend den Ball erkämpft“, erstickt Roberto Benn ein mögliches Foulspiel bei der Torentstehung im Keim.

Wer mit einem Aufbäumen der Gäste nach Wiederbeginn rechnete, sah sich getäuscht. Ihre Idee im Offensivspiel war es den hochgewachsenen Thorwarth zu suchen. Letztendlich ein Matchplan, der durchschaubar und wirkungslos war. In einem ausgeglichenen Spiel machte dann Louis Göhring binnen sieben Minuten Nägel mit Köpfen für die Sonneberger. Dabei war das 2:0 eine Blaupause des Führungstores. Nach einem Fehler im Struther Aufbauspiel schickte Schreck erneut Göhring auf die Reise, der sich nicht zweimal bitten ließ (64.). Kurz danach ließ Göhring die komplette Struther Abwehr wie Slalomstangen stehen. Heß bediente den Torjäger und kam so als Keeper zu einer Torvorlage. In der eigenen Hälfte startete „Gö“ ein 70-Meter-Solo durch die komplette Gästemannschaft hindurch. „Ich habe mich selbst gewundert, dass mich keiner mal am Trikot hält oder foult. Da nur ein Spieler von uns mitgelaufen war, habe ich es probiert und bin einfach durch die Abwehrspieler durchgelaufen. Dann hatte ich Glück, dass der Torwart mich beim Klärungsversuch anschießt und der Ball vor meinen Füßen landet“, beschreibt Göhring seinen Sololauf, mit dem die Partie endgültig entschieden war (68.). 180 Sekunden später legte er seinen vierten Treffer im Muster der ersten beiden Tore nach. Diesmal war Röhlig statt Schreck der Passgeber und Göhring vollendete mit seinem 12. Saisontor in seinem 13. Saisoneinsatz seit der Winterpause (71.). Danach war die Luft aus dem Spiel und auch bei einigen Akteuren auf dem Feld. So kam Roberto Benn noch zum späten 10-minütigen Saisondebüt, da bei Wittmann die Kraft weg war. Weil Hannes Schreck auf den Ball trat und das Knie verdrehte, waren die Hausherren die letzten Minuten in Unterzahl. Linde konnte die Überzahl zum Ehrentor nutzen (90.), was aus Gästesicht keine Jubelstürme mehr auslöste.

„Bei Struth hat man nicht erkannt, dass sie heute gewinnen wollen und gegen den Abstieg spielen. Wir wollen im letzten Saisonspiel unsere Serie, die seit fünf Spielen besteht, ausbauen und die Saison gerne noch auf einem guten fünften oder sechsten Platz beenden“, resümierte Louis Göhring. Und sein Trainer Roberto Benn ergänzt abschließend: „Wir haben es taktisch gegen gefahrlose Gäste gut gemacht, gut den Ball laufen gelassen und hatten letztendlich einen überragenden Louis Göhring. Bei Struth fehlten die Mittel gegen einen personell angeschlagenen Gegner, wie wir es waren, etwas mitzunehmen. Wir haben aus unserer Situation das Beste rausgeholt.“