Unstimmigkeiten mit Trainer - Oberligist verliert Kapitän

Der spielende Co-Trainer und Kapitän Timur Karagülmez zog sich im vergangenen Sommer einen Kreuzbandriss zu und plante zur Rückrunde wieder anzugreifen. Dies wird jedoch nicht beim SV Schermbeck geschehen, denn der 36-Jährige hat sich mit Chefcoach Engin Yavuzaslan überworfen, wie FuPa am heutigen Tage erfuhr. Ein unschönes Ende nach viereinhalb Jahren mit 110 Einsätzen und über 60 Scorerpunkten!

Karagülmez sagt gegenüber dem RevierSport: "Ich habe meinen Vertrag aufgelöst. Das tut auch sehr weh. Denn irgendwo war ich auch das Gesicht des Vereins. Ich habe ja viel mehr gemacht, als nur Fußball zu spielen, und hatte auch ein gutes letztes Gespräch mit Vereinsboss Günther Beck. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Näher möchte ich gar nicht darauf eingehen, weil ich kein Typ bin, der über die Presse schmutzige Wäsche wäscht. Aber jeder, der involviert ist, weiß, was vorgefallen ist. Wir können nicht mehr zusammenarbeiten. Die Trennung ist für mich und den Verein das Beste. Ich wünsche dem Klub natürlich den Klassenerhalt."

SVS-Coach Engin Yavuzaslan erklärt gegenüber FuPa: "Es gab eine Meinungsverschiedenheit, wie sie im Fußball immer mal vorkommt. Es ist schade, dass das jetzt seine Entscheidung war, aber ich wünsche ihm vom Herzen alles Gute und eine schnelle Genesung. Ich hoffe, er kann seine aktive Laufbahn noch mit guten Spielen beenden und dann auch weiter seinen Weg gehen."