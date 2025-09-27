Unsterblich nach vier Toren gegen Bayern München

Roland Stegmayer, der für den 1.FC Saarbrücken beim 6:1-Sieg über den FC Bayern München vier Tore erzielte, verstarb in der vergangenen Woche.

Von Dezember 1976 bis Juni 1978 spielte er für den 1. FC Saarbrücken. In dieser Zeit absolvierte er 52 Spiele in der Bundesliga und erzielte dabei 19 Tore. Unvergessen bleibt vor allem sein überragender Auftritt am 16. April 1977 im heimischen Ludwigsparkstadion: Beim legendären 6:1-Sieg gegen den FC Bayern München trug er sich gleich viermal in die Torschützenliste ein und wurde damit zum gefeierten Helden des Spiels.