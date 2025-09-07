Unspektakulärer Sieg über Türkgücü

Am vierten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen in Lauterburg auf sehr altem Kunstrasen gegen Türkgücü Aalen ran. Dank eines frühen Doppelpacks von Dorian Grau konnte man in einem highlight armen Spiel am Ende dann doch mit einem deutlichen 0:4 Sieg nach Hause fahren.
Die Gastgeber begannen sehr aggressiv und schwungvoll und konnten auch direkt in der zweiten Minute den ersten Torschuss verbuchen, welcher nur relativ knapp über die Latte ging. In der nächsten Aktion konnten dann aber die Gäste bereits in Führung gehen – Nick Grimm tankte sich auf links durch und fand dann mit einer flachen Hereingabe am zweiten Pfosten Dorian Grau, welcher nicht lang fackelte und direkt mit dem ersten Kontakt ins Netz verwandelte.
Anschließend ging es so weiter, wie es begonnen hatte. Türkgücü war die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in Zählbares ummünzen. Einen Schuss von Jihad Omayrat von der Strafraumkante konnte Torhüter Fabio Leopard parieren. In der zwölften Minute hätte Nick Grimm dann bereits die Führung ausbauen können, traf aus zehn Metern halblinker Position aber nur das Außennetz.
Besser lief es in der 22. Minute abermals für Dorian Grau. Dieser bekam den Ball von Niklas Zick rechts raus gespielt, wollte eigentlich an den zweiten Pfosten flanken, aber der Ball senkte sich so, dass er über den Keeper hinweg ins Tor zum 0:2 fiel.
In der Folge schaltete die Partie zwei Gänge zurück, sodass bis zur Pause nichts mehr geschah. Bei einer starken Flanke von rechts fehlten Emir Basaran in der Mitte ein paar Zentimeter an Größe, sodass er nicht zum Kopfball kam (45.+3).
In der zweiten Hälfte passierte erst einmal zehn Minuten lang nichts, ehe Marcel Crljic dann auf 0:3 stellen konnte. Lars Tielesch führte eine Ecke kurz zu Crljic aus, welcher sich von der Strafraumkante ein Herz fasste und flach stramm aufs Tor schoss. Kurz vor dem Tor wurde der Ball dann noch entscheidend von einem Verteidiger abgefälscht, sodass der Torhüter keine Chance hatte zu parieren (56.).
Den Schlusspunkt in der Partie setzte dann in der 79. Minute Niklas Zick. Oliver Stegmeier versuchte aus 20 Metern halbrechts aufs Tor zu schießen, doch der flache Ball landete im Strafraum bei Zick. Dieser sowie sein Verteidiger stocherten auf den Ball ein, sodass er schlussendlich im Tornetz zum 0:4 landete.
Kurz vor Ende der Partie hatte Türkgücü noch einen aussichtsreichen Freistoß vom rechten Strafraumeck, dieser landete aber nur am Außennetz (85.). Am Ende hätte Niklas Zick nach perfekt aufgelegtem Ball von Simon Hieber noch einen weiteren Treffer erzielen müssen, doch verlor er das Duell mit dem Torhüter, sodass der Ball schlussendlich nur am Pfosten landete und es beim 0:4 Endstand blieb (89.).
Aufstellung:
SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Moritz Müller, Marcel Crljic (81. Tobias Hirsch), Fabian Berroth (48. Domenico Prencipe), Oliver Stegmeier, Lars Tielesch, Nick Grimm, Simon Hieber (35. Manuel Rupp), Timo Grimm (71. Simon Hieber), Dorian Grau (54. Alexander Seitz), Niklas Zick
Tore: 0:1 Dorian Grau (2.), 0:2 Dorian Grau (22.), 0:3 Marcel Crljic (56.), 0:4 Niklas Zick (79.)