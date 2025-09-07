Unspektakulärer Sieg über Türkgücü

– Foto: Henrik Leuze

Am vierten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen in Lauterburg auf sehr altem Kunstrasen gegen Türkgücü Aalen ran. Dank eines frühen Doppelpacks von Dorian Grau konnte man in einem highlight armen Spiel am Ende dann doch mit einem deutlichen 0:4 Sieg nach Hause fahren. Die Gastgeber begannen sehr aggressiv und schwungvoll und konnten auch direkt in der zweiten Minute den ersten Torschuss verbuchen, welcher nur relativ knapp über die Latte ging. In der nächsten Aktion konnten dann aber die Gäste bereits in Führung gehen – Nick Grimm tankte sich auf links durch und fand dann mit einer flachen Hereingabe am zweiten Pfosten Dorian Grau, welcher nicht lang fackelte und direkt mit dem ersten Kontakt ins Netz verwandelte.

Anschließend ging es so weiter, wie es begonnen hatte. Türkgücü war die aktivere Mannschaft und hatte mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in Zählbares ummünzen. Einen Schuss von Jihad Omayrat von der Strafraumkante konnte Torhüter Fabio Leopard parieren. In der zwölften Minute hätte Nick Grimm dann bereits die Führung ausbauen können, traf aus zehn Metern halblinker Position aber nur das Außennetz. Besser lief es in der 22. Minute abermals für Dorian Grau. Dieser bekam den Ball von Niklas Zick rechts raus gespielt, wollte eigentlich an den zweiten Pfosten flanken, aber der Ball senkte sich so, dass er über den Keeper hinweg ins Tor zum 0:2 fiel.