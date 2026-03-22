"Unspektakulär", aber "verdient" - Schüttorf schlägt Voxtrup 3:0

Die Gastgeber erwischten einen guten Start in die Partie und gingen früh in Führung. Jesko Bühring nutzte ein Fehler des Keepers und erzielte das frühe 1:0. Auch in der Folge blieb Schüttorf gefährlich: „Danach haben wir mehrere große Chancen und laufen zweimal alleine auf den Torwart zu.“ Lange blieb es allerdings bei der knappen Führung.

Kurz vor der Pause legte Schüttorf dann nach. „Das 2:0 macht Richard Neesen nach einem langen Ball sehr clever vor dem Tor“, erklärte Dennis Große Vennekate, Co-Trainer der Hausherren. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Neesen für die Entscheidung: „Beim 3:0 steht er nach dem Freistoß von Leo Klümper beim Abpraller von der Latte genau richtig.“

Insgesamt sah der Co-Trainer einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Der Sieg ist absolut verdient, auch wenn das Spiel insgesamt nicht spektakulär war.“ Zudem ließ Schüttorf weitere Chancen ungenutzt und hätte noch eins, zwei Tore mehr erzielen können. So traf der neue Tabellen-Achte zwei Mal nur Aluminium.

Voxtrup bleibt weiterhin abgeschlagen Tabellenletzter.