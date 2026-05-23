»Unsicherheit ersparen«: Regensburger Relegation sieht Abschluss Bei den Sonntags-Duellen Aichkirchen gegen Türk Genclik und Leonberg gegen Wiesent geht es um zwei Startplätze in der Kreisliga von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Packt der SV Leonberg gegen Wiesent den Kreisliga-Aufstieg? – Foto: Florian Würthele

Am morgigen Sonntag findet die Relegation 2026 im Fußballkreis Regensburg ihren Abschluss. Die Kreisklassen-Relegation war ja bereits nach der ersten Runde abgeschlossen. Jetzt steht noch die zweite und alles entscheidende Runde zur Kreisliga mit zwei Partien auf dem Plan. „Danach ist Schluss“, informiert Regensburgs Kreisvorsitzender Harald Greß. „Wir ersparen den Vereinen die Unsicherheit. Denn wenn es dumm läuft, müssten sie bis zum Ende der Landesliga-Relegation warten.“ Sollte der FC Oberhinkofen den Sprung in die Bezirksliga verpassen, würde eine der beiden Kreisligen nächste Saison mit 15 Mannschaften starten. „Aber das nehmen wir in Kauf“, sagt Greß, der den Relegations-Teilnehmern bereits vorab zwei Plätze für die Kreisliga fest zugesagt hatte.



Runde eins der Kreisliga-Playoffs entpuppte sich zum „Aufstand der Underdogs“. In allen vier Spielen setzte sich der Kreisklassist gegen den Klassenhöheren durch. Jene vier Kreisklassisten kämpfen nun endgültig um einen Startplatz im Kreisoberhaus. Um 15 Uhr stehen sich in Steinsberg der SV Aichkirchen und der SV Türk Genclik Regensburg gegenüber. Ab 17.30 Uhr geht im nahegelegenen Hainsacker das Duell zwischen dem SV Leonberg und dem SV Wiesent vonstatten. „Zeitlich haben wir es so gemacht, dass Interessierte beiden Spielen beiwohnen können“, erklärt Greß, für den mit seinen Spielleiter-Kollegen zeitnah die Einteilung der „neuen“ Regensburger Fußballligen auf der Agenda steht.

Morgen, 15:00 Uhr SV Aichkirchen Aichkirchen SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 15:00 live PUSH



Packt der SV Aichkirchen den Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga? Für den kleinen Dorfklub nahe Hemau wäre das eine Riesengeschichte. Einer der „Architekten“ der tollen sportlichen Entwicklung ist Spielertrainer Tom Kirner. „Unser Saisonziel, eine Platzierung unter den Top-Fünf, haben wir erreicht. Jetzt wollen wir natürlich auch den letzten Schritt zum Aufstieg gehen“, sagt Kirner vor dem Duell mit dem SV Türk Genclik. Die Regensburger bezwangen in der ersten Relegationsrunde die SG Peising klar mit 3:0. Das Gefolge um Spielercoach Shkelzen Kleqka gilt als richtig spielstark und will die direkte Rückkehr in die Kreisliga realisieren. Eine ganz harte Nuss also für Aichkirchen, das letzten Sonntag mit 3:1 über den FC Mintraching triumphierte und auch diesmal mit seinem Kollektiv und seiner Kampfstärke voll dagegenhalten möchte. Schauplatz ist die schmucke Sportanlage des FSV Steinsberg.





Morgen, 17:30 Uhr SV Leonberg SV Leonberg SV Wiesent SV Wiesent 17:30 live PUSH



Auch am späten Nachmittag geht es in der Waldsportanlage der SpVgg Hainsacker für beide Teams um den Aufstieg in die höchste Spielklasse des Kreises. Aufhorchen ließ der SV Leonberg zuletzt mit einem satten 6:1-Sieg über den abgestiegenen TV Hemau. Dennis und David Jakobi, Dreierpacker Kevin Kopf & Co. lieferten einen abgezockten Auftritt ab. Sie wollen nun den letzten (Aufstiegs-)Schritt tun. Dazu muss der SV Wiesent aus dem Weg geräumt werden. Dieser will auf direktem Wege zurück in die Kreisliga 1, wo der SVW vor dem Abstieg ein Stammgast war. In Runde eins wurde die SG Walhalla mit 1:0 ausgeschaltet. Interimsweise wird die Wiesenter Truppe aktuell von Gregor Kazanowski und „Co“ Peter Baumann trainiert, die vor einigen Wochen für den zurückgetretenen Herbert Gritschmeier einsprangen. Eines ist gewiss: Das Interimsduo möchte den SV Wiesent als Kreisligist an den künftigen Cheftrainer Thomas Adlhoch übergeben.