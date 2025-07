Kemal Kuc plant mit Nettetal noch immer zweigleisig. – Foto: SSVg Velbert 02

Unsicherer Trainingsstart für Union Nettetal Noch immer ist nicht zu 100 Prozent klar, in welcher Liga Union Nettetal künftig startet. Der Verein pocht auf sein Oberliga-Startrecht. Trainer Kemal Kuc bereit sich derzeit auf beide Ligen vor. Wie er das Team verbessern will und welche Verstärkungen noch kommen könnten.

Nach einer strapaziösen Rückrunde hat Kemal Kuc, Trainer des SC Union Nettetal, in seiner Heimat Serbien und in Montenegro erst mal vier Wochen lang ausgiebig Urlaub gemacht . Oder wie die Sportler zu sagen pflegen: den Akku aufgeladen. Zurück in Nettetal plagt den Verein aber immer noch reichlich Unsicherheit zum Trainingsstart in dieser Woche.

Der Verein, der knapp aber sportlich aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen war, kämpft weiter um seinen Status als Oberligist, will seinen Startplatz nicht zugunsten von Regionalliga-Zwangsabsteiger KFC Uerdingen aufgeben. Nettetal hat für die Oberliga gemeldet und Einspruch gegen seine Landesliga-Zugehörigkeit eingeleg, fordert stattdessen eine Aufstockung der Oberliga. Kuc steht hinter seinem Abteilungsleiter Dirk Riether und schielt noch auf die Oberliga, muss sich mit seinem Team vorsichtshalber aber auf beide Ligen vorbereiten. „Wir wollen gut vorbereitet sein, egal welche Liga. Wir haben mit den Spielern Gespräche für beide Ligen geführt“, erklärt er. So oder so ist seine Aufgabe in einem Sommer des Umbruchs keine leichte. Rund einem Dutzend Abgänge stehen etwa genauso viele Neuzugänge gegenüber. Was Hoffnung macht für Kuc. Es ist kein kompletter Neuanfang. „Wir haben eine wichtige Achse gehalten aus acht Spielern. Ich danke ihnen, dass sie geblieben sind“, sagt Kuc. Unter anderem Pascal Schellhammer, Florian Wolters, Philip Spickenbaum, Niklas Götte und Luca Drca blieben, teils erfahrene und gestandene Nettetaler. Ihre Aufgabe wird jetzt sein, den Neuen beim Eingliedern zu helfen.

Verstärkung für die Offensive Im Angriff hat sich Nettetal verbessert. Nicht nur Tomi Alexandrov kam von Victoria Mennrath für die Offensive, kürzlich verkündete der Verein auch die Verpflichtung von Branimir Galic vom SC St. Tönis, ein alter Bekannter von Kuc aus Viersener Zeiten. „Wäre er in der Rückrunde schon bei uns gewesen, hätte er zehn Tore gemacht“, sagt Kuc schmunzelnd. In der abgelaufenen Saison für St. Tönis waren es zwar nur vier, doch vielleicht könnte die Zusammenarbeit mit Kuc Galic beflügeln. Auch wenn Nettetal zum Ende der Saison effizienter wurde, war die Abschlussschwäche ein Hauptproblem und sicher auch ausschlaggebende für den Abstieg.