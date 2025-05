Unsichere Zukunft des ehemaligen Oberligisten, Mitglieder entscheiden

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Rohrau (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Robin, von Geburt an ein Rohrauer Junge. Schon im jungen Alter durch seine Familie mit dem Verein verbunden. In guten wie in schlechten Zeiten - immer ein treuer Macher in allen Belangen. Nach jahrelanger herausragender Arbeit als Trainer in unserer zweiten Mannschaft, ist er dieses Jahr sogar als Trainer unserer ersten Mannschaft aktiv. Trotz der Verantwortung ist er weiterhin auch als Spieler in Team2 aktiv. Wir freuen uns, ihn heute zu 400 Spielen für den SV Rohrau beglückwünschen zu dürfen und hoffen das er kommendes Jahr nochmals bei Team 1 angreift.

Unser Salvo, seit der Saison 2017/18 beim SV Rohrau, immer ein Garant für Einsatzwille und Inspiration in unserem Offensivspiel. In der Zwischenzeit auch als Jugendtrainer bei uns aktiv. Wir sagen danke für 250 Spiele und deine Vereinstreue.

Unser Jonny, seit Saison 2018/19 in unserem Verein. Von Beginn an eine sportliche und stimmungstechnische Bereicherung. Nach seiner Langzeitverletzung, hat er in dieser Saison ein überraschend starkes Comeback gefeiert. Auch dir vielen Dank für 250 Spiele in unseren Farben und wir freuen uns auf die nächsten 250.

+++

+++

Fußballbezirk Enz/Murr

Das teilt der Bezirk mit:

Causa VfB Neckarrems Fußball

Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga am Ende der Saison 2021/22, dem weiteren Abstieg aus der Landesliga in der Saison 2022/23, dem Klassenerhalt in der Bezirksliga in der Saison 23/24 ist die Situation für den VfB Neckarrems Fußball in der aktuellen Saison nicht besser.

Mit zwei erfolgten Spielabsagen und aktuell Platz 15, zeigen sich die Probleme des Vereins deutlich.

Nach dem nun erfolgen Interview des scheidenden Präsidenten Stumm ist die Zukunft des Vereins nun gänzlich offen. Man will der Mitgliederversammlung am 15.07.2025 die Entscheidung überlassen, ob überhaupt noch eine Mannschaft für den aktiven Spielbetrieb gemeldet wird.

Dies birgt nicht nur Schwierigkeiten neue Spieler für die Saison 2025/26 zu finden, sondern bringt auch die Planungen der neuen Spielzeit für den Bezirk durcheinander.

Sollte der VfB Neckarrems den Klassenerhalt schaffen und erst nach dem Termin der Mitgliederversammlung den Rückzug beschließen, so könnte man nicht mehr in den Abstieg aus der Bezirksliga eingreifen.

Steigt der Verein in die Kreisliga A1 ab, hätte der Rückzug nach dem 30.06. die gleiche Wirkung, es gäbe keine Möglichkeit den Abstieg aus der Kreisliga A1 zu korrigieren.

Bleibt zu hoffen, dass sich der Verein fängt und weiterhin Teil des Spielbetriebs ist und bleibt.

Wenn nicht, wäre die Info vor dem 30.06., für alle Vereine und den Bezirk, sehr wichtig.

+++

+++