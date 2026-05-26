– Foto: OFK Beograd Stuttgart

Der OFK Beograd Stuttgart steht vorzeitig als Meister der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen fest. Dem Team von Trainer Ratko Milic ist der Aufstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu nehmen. Nach einer Saison mit bislang nur zwei Niederlagen überwiegen beim Spitzenreiter Stolz, Erleichterung und Vorfreude auf die große Feier Anfang Juni.

Der OFK Beograd Stuttgart hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen gesichert. Obwohl noch drei Spiele ausstehen, beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Türkspor Stuttgart, der nur noch zwei Spiele zu absolvieren hat, bereits neun Punkte. Mit 69 Punkten aus 27 Spielen und einem Torverhältnis von 103:39 spielte sich der OFK an die Spitze und ließ die Konkurrenz hinter sich.

Die Entscheidung fiel dabei an einem spielfreien Wochenende. Das eigene Spiel gegen TV89 ist auf den morgigen Mittwoch verlegt worden, während die Konkurrenz patzte. Trainer Ratko Milic schildert gegenüber FuPa die besonderen Momente nach dem feststehenden Titelgewinn: „Noch haben wir gar nicht so richtig feiern können, da wir vom Patzer der Konkurrenz am Wochenende erfahren haben, wo wir selber nicht gespielt hatten.“ Trotzdem blieb die Nachricht natürlich nicht ohne Wirkung innerhalb der Mannschaft. „Die Jungs haben dann natürlich in Kleingruppen gefeiert. Unsere WhatsApp-Gruppe hat ordentlich gebebt“, sagte der Coach.

Die große Feier steht allerdings noch bevor. „Die große Feier kommt natürlich noch am 7. Juni nach dem letzten Punktspiel daheim bei uns. Da freuen wir uns alle sehr drauf“, erklärt Ratko Milic.

Aufstieg als klares Ziel

Dass der OFK Beograd Stuttgart in dieser Saison ganz oben mitspielen würde, kam für die Verantwortlichen nicht überraschend. „Ich denke, wir haben alle am Anfang der Saison damit gerechnet, oben mitzuspielen“, sagt Ratko Milic. Die Qualität innerhalb des Kaders sei dem Verein bewusst gewesen. Spätestens nach der Hinrunde, als der OFK bereits auf Rang eins stand, sei allerdings klar gewesen, wie schwer der Weg bis zum Titel werden würde.

„Wir wussten aber, dass da ein großes Stück Arbeit auf uns zukommen wird, wenn wir den ersten Platz halten möchten“, erklärt der Trainer weiter. Den Aufstieg habe er seiner Mannschaft jedoch von Beginn an zugetraut. „Wir hatten ja bereits am Anfang der Saison das klare Saisonziel Aufstieg formuliert.“

Der Verein wird das Aufstiegsrecht in die Bezirksliga auch wahrnehmen. Auf die entsprechende Frage antwortete Ratko Milic knapp und eindeutig: „Ja, das werden wir natürlich.“

Geschlossenheit als Schlüssel

Für den Trainer lag der entscheidende Faktor der Meisterschaft nicht allein in der spielerischen Qualität. „Ich glaube, der Schlüssel zur Meisterschaft war unsere mannschaftliche Geschlossenheit“, sagt Ratko Milic. Gerade in schwierigen Phasen habe die Mannschaft Charakter gezeigt.

„Wir hatten keinen einfachen Saisonverlauf, aber die Jungs haben immer geliefert und auch kleine, überraschende Rückschläge gut weggesteckt“, erklärt der Coach. Ausschlaggebend seien letztlich „Konstanz und Wille und der Hunger, welchen die Jungs jeden Sonntag abgerufen haben“, gewesen.

Die gewachsene Gemeinschaft innerhalb des Vereins hebt der Trainer besonders hervor. „Wir sind über die letzten Jahre hinweg als kleine Gemeinschaft gewachsen“, sagt Ratko Milic. Viele Spieler würden bereits seit Jahren zusammenspielen und auch privat viel Zeit miteinander verbringen. Gleichzeitig seien neue Spieler schnell integriert worden.

Auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft beschreibt der Coach als besondere Stärke. „Der Teamgeist zeigt sich vor allem beim Feiern nach jedem Sieg“, sagt er. Zudem verfüge das Team über einzelne Spieler, „die in der Lage sind Leistungen abzurufen, die über die Qualitäten der Kreisliga A hinausgehen.“

Mallorca als mögliches Ziel

Beim Meister laufen bereits die ersten Planungen für die Zeit nach dem letzten Spieltag. Eine mögliche Abschlussfahrt wird derzeit ebenfalls diskutiert. „Aktuell ist in Diskussion eine Abschlussfahrt nach Mallorca“, verrät Ratko Milic.

Auch personell stehen Veränderungen an. Sicher ist bereits, dass Kapitän David Lazic dem Verein in der Hinrunde der kommenden Saison fehlen wird. „Fest steht jedoch, dass uns unser Kapitän David Lazic in der Hinrunde aufgrund eines Auslandssemesters in Madrid vorübergehend nicht zur Verfügung stehen wird“, erklärt der Trainer.

Zudem kündigt Ratko Milic selbst Veränderungen bei seiner eigenen Rolle an. „Ich selbst werde nach der Saison etwas kürzertreten, da ich über den Sommer hinweg privat stärker eingebunden bin.“ Auch der Co-Trainer werde seine Tätigkeit zum Saisonende beenden.

Dennoch laufen die Planungen für die Bezirksliga bereits intensiv. „Nach meinem aktuellen Kenntnisstand wird seitens des Vorstands intensiv an der Kaderzusammenstellung gearbeitet“, sagt Ratko Milic.

Blick in die Zukunft

Für die kommende Saison formuliert der Trainer eine vorsichtige Erwartungshaltung. „Ich persönlich denke, dass die Mannschaft in der kommenden Saison einen Mittelfeldplatz belegen wird, sollte der Kern zusammenbleiben“, sagt Ratko Milic.

Gleichzeitig lässt der Meistertrainer Raum für neue Überraschungen. „Wer weiß, was dann natürlich nach oben hinaus im Saisonverlauf möglich ist. Bestes Beispiel sind hier Botnang und Büsnau.“