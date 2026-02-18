"Unsere Truppe ist in dieser Saison oftmals eine Wundertüte"

Daniel Fischer, Teammanager des SV Altlüdersdorf, zieht im FuPa-Teamcheck eine Bilanz der Hinrunde in der Brandenburgliga. Er spricht über mangelnde Souveränität, neue Talente und das Ziel, den Klassenerhalt zu sichern. Zudem blickt er auf die zweite Saisonhälfte.
Zufriedenheit trotz verschenkter Punkte
Der SV Altlüdersdorf belegt nach 15 Spielen mit 18 Punkten den zehnten Tabellenplatz in der Brandenburgliga. Teammanager Daniel Fischer blickt mit gemischten Gefühlen zurück: „Unser Ziel war von Beginn an der Klassenerhalt. Daher können wir bis dato recht zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf sein. Allerdings hätten es durchaus ein paar Punkte mehr sein können, da wir in einigen Spielen die Punkte leicht hergeschenkt haben.“
Defizite in beiden Mannschaftsteilen
Mit nur 21 erzielten Treffern gehört die Offensive statistisch zum unteren Drittel. Fischer spart nicht mit Kritik: „Unsere Torausbeute ist definitiv zu schwach. Aber nicht nur das, auch defensiv haben wir zu viele individuelle Fehler begangen und daher zu viele Gegentore kassiert. Grundsätzlich müssen beide Abteilungen souveräner werden.“
Licht und Schatten in der Hinrunde
Die Berg-und-Talbahn-Fahrt der Mannschaft spiegelte sich besonders in den Partien gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 und beim SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen wider. „Licht und Schatten innerhalb einer Begegnung. Chancenwucher vorn, zu viele Fehler hinten und am Ende jeweils etwas glücklich gewonnen. Uns fehlt schlichtweg die Souveränität, ein Spiel ohne große Fehler – egal ob offensiv oder defensiv – über die Bühne zu bringen. In jedem Spiel klemmt es irgendwo“, analysiert der Teammanager emotional.
Halle statt Rasen in der Vorbereitung
Die Wintervorbereitung verlief schwierig. „Die Wintervorbereitung war mau, wie bei den meisten Vereinen wahrscheinlich auch. Unsere Testspiele mussten reihenweise abgesagt werden, wir trainieren meist nur in der Halle. Aber so ist es eben im Amateursport. Der Winter gehört dazu und damit muss man sich eben arrangieren“, erklärt Daniel Fischer. Er bleibe entspannt, da kein Spieler das Fußballspielen verlerne, fügt aber scherzhaft an: „Nichtsdestotrotz suche ich einen wohlhabenden Sponsor, der uns entweder eine Rasenheizung oder aber einen Kunstrasenplatz spendiert.“
Generalprobe in Nauen geplant
Bisher konnte das Team kaum Erkenntnisse auf dem Feld sammeln. Die verbleibende Planung ist überschaubar: Bislang ist nur noch ein Testspiel am kommenden Samstag, 21.02. 2026, um 13 Uhr in Nauen geplant.
Verstärkung durch polnischen Torjäger
Auf dem Transfermarkt ist der SVA aktiv geworden, während der restliche Kader beisammengehalten wurde. Als Neuzugang kommt der polnische Stürmer Kacper Dudek, der in den nächsten Tagen 22 Jahre alt wird. „Er ist groß gewachsen und athletisch. Er stößt mit einer bis dato erfolgreichen Torquote aus seinem Heimatland zu uns. Im besten Fall verhilft er unserer Offensive zu mehr Durchschlagskraft“, so Fischer.
Ein Torwarttalent für die Zukunft
Zudem wurde der 17-jährige Torhüter Bennett Hohm verpflichtet. Er ist in Fürstenberg wohnhaft und spielte zuletzt bei den A-Junioren des OFC. „Wir wollen ihn sukzessive an den Männerbereich heranführen und dann schauen wir, wohin die fußballerische Reise mit ihm gehen wird. Der Junge wird regelmäßig bei unserer Brandenburgliga-Vertretung trainieren“, erläutert der Teammanager.
Keine Lust auf Punkteteilungen
Am 28. Februar (15 Uhr) startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den Brandenburger SC Süd 05. Fischer gibt die Richtung vor: „Zum Rückrundenauftakt wollen wir selbstverständlich gewinnen. Ich kenne keinen Sportler, der nicht gewinnen will. Dafür betreiben wir das alles. Für Erfolge. Und für mich ist der größtmögliche Erfolg immer ein Sieg.“ Floskeln wie „ein Punkt ist ein Gewinn“ lehnt er ab: „Für mich sind das dann eher zwei verlorene Punkte.“ Nur in möglichen Spielen gegen den 1. FC Union Berlin oder Hertha BSC wäre er mit einem Remis zufrieden.
Qualität für jeden Gegner vorhanden
Obwohl er den BSC Süd als „sehr stark“ einschätzt, vertraut er seinen Spielern. „Meine Truppe hat die Qualität, an einem guten Tag jedem Brandenburgligisten ein Bein stellen zu können. Und zu Hause zählt sowieso immer nur ein Dreier“, stellt er klar.
Ein Geschenk zum 100. Jubiläum
Für den Verein ist der Klassenerhalt das alles entscheidende Ziel. „Wir werden 100 Jahre alt und wollen dies als Brandenburgligist feiern. Wir chauffieren die meisten Spieler aus größerer Entfernung zu uns, betreiben einen immensen Aufwand. Wir befinden uns nicht im direkten Speckgürtel Berlins mit unzähligen Firmen und kürzeren Wegen. Daher ist die Brandenburgliga für uns ein Geschenk und dieses wollen wir noch jahrelang erhalten“, sagt Daniel Fischer mit Leidenschaft.
Der Anspruch eines ehemaligen Oberligisten
Langfristig will sich der Verein nicht nur mit dem Abstiegskampf beschäftigen. „Der SVA hat jahrelang in der Oberliga gespielt, daher werden wir uns definitiv nicht damit zufrieden geben, uns immer wieder dem Abstiegskampf der Brandenburgliga stellen zu müssen. Wir wollen auf kurz oder lang das Niveau der Brandenburgliga immer wieder mitbestimmen. Dafür arbeiten wir ehrenamtlich sehr zeitaufwendig und dafür stellen die Sponsoren ihr Geld zur Verfügung“, betont er die Verpflichtung gegenüber den Förderern.
Bodenhaftung trotz Siegeswillen
Trotz der engen Tabellensituation mahnt Fischer zur Vorsicht: „Unsere Truppe ist in dieser Saison oftmals eine Wundertüte. Daher müssen wir zuallererst nach unten schauen und sind gut bedient, auf dem Boden zu bleiben. Wenn wir die Chance haben, in der Tabelle nach oben zu rücken, dann müssen wir eben da sein. Da ich immer gewinnen will, müssten wir eigentlich klettern. Aber nicht immer geht der Plan auf. So ist es eben.“