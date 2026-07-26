„Unsere Stärke ist jetzt, dass uns nichts mehr erschüttern kann"

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Der FuPa-Teamcheck blickt auf die SG Bornim. Florian Bitzka, Trainer der Mannschaft, spricht über eine emotionale Saison, gewonnene mentale Stärke und die laufende Vorbereitung auf die Saison 26/27 in der Landesliga Nord.

Letztendlich wurde der Klassenerhalt dennoch durch Entwicklungen außerhalb des Platzes besiegelt: Der SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf zog sich freiwillig in die Kreisoberliga zurück, weshalb es in der Brandenburgliga keinen sportlichen Absteiger gab. Durch den damit verbundenen Rückzug vom SV Grün-Weiß Lübben und dem FC Lauchhammer in die Landesklasse entfiel auch der Abstieg in den Landesligen vollständig.

Die sportliche Situation der SG Bornim schien nach der Hinrunde 25/26 fast aussichtslos: Das Team stand mit lediglich zwei Punkten und null Siegen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Vorletzten betrug sieben Zähler. Doch dann folgte eine denkwürdige Rückrunde mit sieben Siegen, 24 Punkten und Platz 13 in der Abschlusstabelle.

„Wir haben, für alle nachvollziehbar, ein halbes Jahr gebraucht, ehe wir uns gefunden haben, sportlich wie menschlich“, sagt Florian Bitzka gegenüber FuPa. „Aber ich glaube, jeder hat auch mitgekriegt, was wir in der Rückrunde in der letzten Saison vollbracht haben. Der Ursprung für diese Leistung ist eine mannschaftliche Geschlossenheit und der Wille und die Bereitschaft, alles füreinander zu geben. Die Jungs haben eine sehr, sehr hohe Bereitschaft und eine sehr, sehr große Einsicht gehabt für das, was wir vorhaben.“

Besonders stolz ist der Coach auf die große Einsicht und den unerschütterlichen Glauben seiner Truppe. Nach der intensiven mentalen Belastung und dem gleichzeitig hohen sportlichen Ertrag seien die Spieler fast enttäuscht gewesen, als die rettende Nachricht vom Verband kam, da sie den Klassenerhalt unbedingt aus eigener Kraft schaffen wollten. „Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel über uns als Mannschaft gelernt“, resümiert der Übungsleiter.

Aus dieser schwierigen Phase gehe das Team wahnsinnig gestärkt hervor. Bitzka betont: „Unsere Stärke ist jetzt, dass uns nichts mehr erschüttern kann.“ Man werde sich nach drei verlorenen Spielen nicht mehr selbst infrage stellen, sondern fest an die eigene Wende glauben. Diese tiefe Erfahrung sei in der kommenden Spielzeit ein riesiges Plus, das er im Training immer wieder ansprechen werde, „um die Jungs noch stärker zu pushen.“

Trainingsstart mit klaren Prioritäten

Trotz der Euphorie startete die Vorbereitung später als bei so manchem Ligakonkurrenten. Bitzka hielt eine längere Pause für essenziell, damit die Spieler nach der kräftezehrenden Saison psychisch regenerieren und wieder die Lust auf Fußball entwickeln konnten. „So kurz ist die Vorbereitung für mich gar nicht, weil für mich Priorität Nummer eins der Ligastart hat, nicht der Pokalstart“, erklärt er.

Durch Urlaube, Krankheiten und eine Verletzung standen anfangs nur zwölf bis 15, an einem Tag sogar bloß elf Akteure zur Verfügung. Deshalb musste ein Test gegen Borussia Brandenburg kurzfristig abgesagt werden, das Verletzungsrisiko war schlicht zu groß.

Der Fahrplan der Saisonvorbereitung

Bisher wurde vor allem im athletischen Bereich gearbeitet. Bitzka findet es keineswegs verkehrt, dass noch keine Testspiele stattgefunden haben. Zunächst möchte er die Neuzugänge integrieren und sich mit seinem neuen Co-Trainer Marco Meißner austauschen, um Taktik und Spielweise abzustimmen. „Wir müssen da beide an einem Strang ziehen“, fordert er, bevor es auf den Platz geht.

Auf dem Spielplan stehen in den kommenden Wochen Duelle gegen Luckenwalde II (1. August), die SG Michendorf (8. August) sowie das Erstrundenspiel im Brandenburgpokal gegen den Pritzwalker FHV 03 am 15. August.

Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 14:00 PUSH

Zahlreiche Neuzugänge fürs Team

Auf dem Transfermarkt konnte das Ziel, den Kader quantitativ wie qualitativ zu verbessern, bereits mehr als zufriedenstellend umgesetzt werden. Es kamen äußerst erfahrene Akteure unter anderem aus der Brandenburg-Liga hinzu: Die Angreifer Tim Friedrich (27) und Mittelfeldspieler Tim Steuk (29, beide von Werder), Stürmer Tero Schröder (19, vom Ligarivalen Angermünde), Abwehrtalent Gabriel Iffert (18, aus der A-Jugend vom RSV Eintracht Stahnsdorf) sowie Christian Alonso Lopez (aus Ferch) laufen ab dieser Saison für Bornim auf. Neben genannten Neuzugängen rücken auch drei A-Junioren auf.

„Fokus Nummer eins war eigentlich, dass die Leute in unser Team passen“, freut sich der Coach darüber, dass die homogene Masse der Mannschaft durch diese guten Kicker und tollen Menschen bewahrt werde. Mit ihrer Qualität wolle man gegebenenfalls auch den Spielstil anpassen und weitere Stärken herauskitzeln.

Personalplanungen vor dem Abschluss

Während die Abgänge bereits alle im Guten verabschiedet wurden und Bitzka nicht mit weiteren Verlusten rechnet, gibt es auf der Einkaufsseite noch offenen Bedarf. Aktuell liefen Gespräche mit zwei weiteren Spielern. „Die Torwartposition wäre jetzt die Position, die wir gerne noch mal belegt hätten mit einer Nummer zwei oder Nummer drei“, verrät der Trainer über die andauernde Suche.

Eigene Ziele und Titelkandidaten

Die interne Zielsetzung überlässt der Coach ganz bewusst seiner Mannschaft. Das gebe ihm einen längeren Hebel, um die entsprechende Leistungsbereitschaft einzufordern. Nach außen formuliert er das Ziel ganz konkret: Man wolle nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Beim Blick auf die Konkurrenz hat er indes klare Favoriten ausgemacht: Falkensee und Zepernik seien spielerisch, taktisch und individuell noch mal ein Stück besser als der Rest. „Die werden das unter sich ausmachen, plus wahrscheinlich noch ein unbekannter X.“

Fokus auf das Eröffnungsderby

Während man auf das letzte Saisonspiel in Schönow wegen der langen Anreise gerne als kräftezehrenden Abschluss verzichtet hätte, löst der Auftakt bereits Vorfreude aus. Es geht direkt in ein Derby gegen Babelsberg 74, was für ordentlich Brisanz sorgt.

„Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als mit einem Derby zu starten“, schwärmt der Coach und hofft dabei auch auf eine Verlegung auf Freitagabend unter Flutlicht. Ein Sieg zum Auftakt soll beflügeln und dafür sorgen, dass das Team deutlich besser aus den Startlöchern kommt als noch im vergangenen Jahr.