Dreierpack im Test gegen den VTA: Wazir Al Guonni vom 1. FC II. – Foto: Oliver Rabuser

„Unsere Spielklasse ist nicht ausreichend“: Reserve des 1.FC peilt Aufstieg an Nach Rang sieben im letzten Jahr Verlinkte Inhalte A-Klasse Gruppe 6 Zug Garmisch-P. Garmisch-P. II

Die Reserve des 1. FC Garmisch-Partenkirchen will nach Rang sieben in der kommenden Saison den Aufstieg in die Kreisklasse schaffen.

Rang sieben, großer Abstand nach oben wie unten: Das ist die Bilanz des 1. FC Garmisch-Partenkirchen II in der vorherigen Saison der A-Klasse gewesen. Mit dem grauen Mittelmaß soll jetzt Schluss sein. Coach Evangelos Chatzis hat sich und seinen Fußballern den Aufstieg als Ziel gesetzt. „Wir wollen endlich mal aus dieser A-Klasse rauskommen“, betont er. „Für den Unterbau einer Landesliga-Mannschaft ist unsere derzeitige Spielklasse einfach auch nicht ausreichend.“ Daher wird der Sprung in die Kreisklasse angepeilt. „So wie es derzeit ausschaut, bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.“ Dabei ist die Reserve des 1. FC in den letzten zwei Dekaden schon fast untrennbar mit der A-Klasse verbandelt. Ganze 16 Jahre waren sie dort angesiedelt. 2009/10 war sie gar nur in der B-Klasse zu finden, von 2018 bis 2022 dafür in der Kreisklasse. Mit der Vorbereitung auf die anstehende Saison ist Chatzis sehr zufrieden. „Die war deutlich besser als in den vergangenen Jahren“, verkündet er. Trainingsbeteiligung und die Auftritte in den Testspielen stimmen den Coach optimistisch. In den fünf Partien wurden drei Kantersiege bejubelt – 8:2 gegen A-Klassist SV Inning sowie 8:2 und 11:1 gegen die B-Klassisten Geto-Dacii (8:2) und VTA (11:1).