„Unsere Mentalität ist bretthart“

In einem wechselhaften Bezirksliga-Duell setzt sich der RSV Göttingen in letzter Minute mit 4:3 durch. Trainer Lasse Ahl spricht von einem „Mentalitätssieg“, zeigt sich spielerisch jedoch unzufrieden.
Die Hausherren starteten denkbar schlecht. Bereits in der 5. Minute brachte Dominik Jager die Gäste in Führung. Ein Eigentor von Marvin Fries (31.) stellte zwar den Ausgleich her, doch kurz nach der Pause traf Nico Apel zum 1:2 (47.). Göttingen antwortete jedoch postwendend: Perczynski glich nur drei Minuten später aus (50.), ehe Patrick Jühne in der 60. Minute erstmals die Führung für den RSV erzielte. Doch auch die Gäste hatten noch eine Antwort parat: Milo Apel besorgte das 3:3 (74.).
Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, war erneut Perczynski zur Stelle und schoss den Ball in der 90. Minute zum umjubelten 4:3 ins Netz.
„Ganz ehrlich gesagt, eines unserer schwächeren Spiele dieser Saison bisher, aber am Ende natürlich mit sehr glücklichem Ausgang für uns“, räumte RSV-Trainer Lasse Ahl nach Abpfiff ein. „Egal, was in einem solchen Spiel zu passieren scheint, wir haben irgendwann irgendwie immer noch mal eine Antwort parat.“
Trotz der Freude über die drei Punkte zeigte sich Ahl kritisch: „Spielerisch waren wir absolut nicht zufrieden. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, haben aber in der Rückwärtsbewegung zu viele Fehler gemacht.“ Gleichzeitig hob er die Einstellung seiner Mannschaft hervor: „Am Ende war das ein absoluter Mentalitätssieg. Wir sind ruhig geblieben, haben uns nicht aus der Fassung bringen lassen und den Sieg konsequent gesucht.“
Mit nun 14 Punkten aus sieben Spielen ist der RSV Göttingen Dritter in der Tabelle, während Groß Ellershausen-Hetjershausen mit fünf Zählern im Tabellenkeller feststeckt.