„Unsere Mentalität ist bretthart“

In einem wechselhaften Bezirksliga-Duell setzt sich der RSV Göttingen in letzter Minute mit 4:3 durch. Trainer Lasse Ahl spricht von einem „Mentalitätssieg“, zeigt sich spielerisch jedoch unzufrieden.

Die Hausherren starteten denkbar schlecht. Bereits in der 5. Minute brachte Dominik Jager die Gäste in Führung. Ein Eigentor von Marvin Fries (31.) stellte zwar den Ausgleich her, doch kurz nach der Pause traf Nico Apel zum 1:2 (47.). Göttingen antwortete jedoch postwendend: Perczynski glich nur drei Minuten später aus (50.), ehe Patrick Jühne in der 60. Minute erstmals die Führung für den RSV erzielte. Doch auch die Gäste hatten noch eine Antwort parat: Milo Apel besorgte das 3:3 (74.).

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, war erneut Perczynski zur Stelle und schoss den Ball in der 90. Minute zum umjubelten 4:3 ins Netz. „Ganz ehrlich gesagt, eines unserer schwächeren Spiele dieser Saison bisher, aber am Ende natürlich mit sehr glücklichem Ausgang für uns“, räumte RSV-Trainer Lasse Ahl nach Abpfiff ein. „Egal, was in einem solchen Spiel zu passieren scheint, wir haben irgendwann irgendwie immer noch mal eine Antwort parat.“