„Unsere Marschrichtung ist weiterhin Sieg“: Wendessen positiv gestimmt

Mit jeweils drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen befinden sich beide Mannschaften in vergleichbarer Form. Dennoch sieht Pascal Gos leichte Vorteile auf Seiten seines Teams. „Oker ist ähnlich gut in ihre Runde gestartet wie wir. In den letzten fünf Spielen haben sie jetzt drei Siege, genauso wie wir.“ Und weiter: „Ich würde sagen, dennoch liegt das Momentum auf unserer Seite, weil sie in der letzten Minute 2:1 gegen Salzdahlum, das direkte Verfolger-Duell verloren haben.“

Während Wendessen mit 32 Punkten auf Rang acht steht, rangiert Oker mit 23 Punkten auf Platz 14 und steckt damit tiefer im Abstiegskampf. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für beide Seiten.

Die Gastgeber gehen mit breiter Brust in das Spiel. Beim furiosen 9:3 gegen den SV Kissenbrück demonstrierte der SV Wendessen eindrucksvoll seine Offensivstärke, auch wenn es "nur" die schlechteste Defensive der Liga war.

Doch trotz des klaren Hinspielerfolgs (ein 4:1-Auswärtssieg bei Oker) warnt Gos vor der Qualität des Gegners. „Für uns ist klar, dass mit Oker ein Gegner kommt, der viel Qualität in den eigenen Reihen hat. Also sie haben sich jetzt auch noch im Offensivbereich extrem verstärkt und dementsprechend wird das kein einfaches Spiel für uns.“

Zusätzliche Brisanz erhält die Partie durch die äußeren Umstände. „Wir haben an dem Tag einen Dreier-Spieltag, der Platz ist nicht in dem besten Zustand. Ich gehe davon aus, dass er, wenn wir dann als dritte Mannschaft darauf spielen, nicht unbedingt besser sein wird.“

Ungeachtet dessen ist die Zielsetzung eindeutig formuliert. „Nichtsdestotrotz ist unsere Marschrichtung weiterhin Sieg. Wir wollen auch gegen Oker gewinnen. Wir wollen weiter Luft nach unten weg machen, oben weiter dranbleiben. Und ja, am Ende des Tages wird sich zeigen, was bei rumkommt.“

Neben der sportlichen Komponente spielt auch eine persönliche Geschichte eine Rolle. „Oker ist natürlich auch ein persönlicher Verein, ich kenne den Trainer von Oker sehr, sehr gut. Ist ein guter Kumpel, wir haben jahrelang selber zusammen Fußball gespielt. Von daher auch ein bisschen persönliche Note das Ganze.“

Am Ende aber zählt für den Trainer nur das Ergebnis. „Aber ja, wir spielen auf Sieg, gerade zu Hause."

Alles ist angerichtet für ein intensives Duell, in dem der SV Wendessen den nächsten Schritt machen will, gegen einen Gegner, der sich keinesfalls kampflos ergeben wird.