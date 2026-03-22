»Unsere Leistungskurve ist bedenklich« - Bayern Hof ohne Zählbares

Die Ausgangslage war klar: Während die Jungschanzer als Tabellenfünfter mit breiter Brust ins Spiel gingen, kämpfte Bayern Hof auf Rang 14 um jeden Punkt im Abstiegskampf. Doch genau diese Dringlichkeit war den Gästen zunächst überhaupt nicht anzumerken.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Ingolstadt blieb das spielbestimmende Team und legte in der 51. Minute nach: Berkay Öztürk erhöhte auf 2:0. Kurz zuvor hatte Hof noch eine gute Gelegenheit durch Hüseyin Durkan nach einem Freistoß, ließ diese aber ungenutzt.

Ingolstadt übernahm früh die Kontrolle und belohnte sich in der 25. Minute: Timo Hengmith traf zu seinem ersten Saisontor und brachte die Hausherren verdient mit 1:0 in Führung. Von Hof kam in der ersten Hälfte offensiv zu wenig.

Erst mit dem Zwei-Tore-Rückstand wachten die Gäste langsam auf. In der 84. Minute keimte dann tatsächlich Hoffnung auf: Kaan Gezer verkürzte auf 2:1 und brachte die SpVgg zurück ins Spiel.



Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten – und sie war bitter für die Gäste. In der 86. Minute sorgte ein Eigentor von Johannes Hamann für die Entscheidung zum 3:1-Endstand. Damit war die kurze Aufholjagd der Hofer jäh beendet.



An den Tabellenplätzen änderte sich durch das Ergebnis nichts: Ingolstadt bleibt Fünfter, Bayern Hof weiterhin auf dem Relegationsrang und damit unter Druck.



Entsprechend kritisch fiel das Fazit von Sportlichem Leiter Thomas Popp aus: "Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Sind erst nach dem 2:0 aufgewacht. Nach dem Anschlusstreffer bekommen wir postwendend das 3:1 – durch ein Eigentor. Wir müssen jetzt schnellstmöglich wieder in die Spur finden. Unsere Leistungskurve der letzten Wochen ist bedenklich."

Viel Zeit zum Nachdenken bleibt beiden Teams nicht: Ingolstadt ist bereits am kommenden Freitag in Erlangen gefordert, während Bayern Hof am Samstag zuhause gegen die SpVgg SV Weiden den nächsten Anlauf im Abstiegskampf nimmt.