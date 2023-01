"Unsere Jungspunde geben gut Gas" FuPa Baden Wintercheck +++ VfR Kronau

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

An sich sind wir mit der Vorrunde zufrieden. Gerne wären wir etwas besser in die Runde gestartet, allerdings waren die Bedingungen zu Beginn nicht ganz optimal. Wir hatten einige Neuzugänge, viele junge Spieler, einige Urlauber und Corona, sodass die Sommervorbereitung nicht gerade optimal genutzt werden konnte. Dies haben wir dann aber Mitte/Ende der Runde sehr gut kompensiert, da die Trainingsbeteiligung und das Engagement super waren. An den Spielen konnte man dann schnell die Entwicklung der Mannschaft erkennen, die uns positiv für die Rückrunde stimmt.

Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Alles wie gehabt.

Wo gibt es in der Mannschaft Verbesserungspotenzial?

Sicherlich gibt es die eine oder andere Baustelle, an der wir unseren Hebel in der Wintervorbereitung ansetzen werden, allerdings möchte ich hier natürlich nicht zu viel Preis geben (schmunzelt).

Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?