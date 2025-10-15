🔴⚪ Unsere Jungs greifen wieder an! ⚽🔥

Nach dem starken 1:1 im Spitzenspiel bei Türkgücü Sennestadt wollen unsere Jungs am kommenden Sonntag wieder voll angreifen! 💪

Mit einer kämpferischen Leistung holte sich TuS Eintracht Bielefeld II am letzten Spieltag einen verdienten Punkt beim Tabellenführer. Damit bleibt das Team weiter Zweiter mit 25 Punkten – nur einen Zähler hinter Türkgücü. 🔥

Am Sonntag wartet nun das nächste Topspiel:

VfL Schildesche II kommt auf die Königsbrügge! Der Tabellendritte liegt nur vier Punkte hinter uns und will den Abstand verkürzen – doch das werden unsere Jungs zu verhindern wissen! 💥