🔴⚪ Unsere Jungs greifen wieder an! ⚽🔥

Nach dem starken 1:1 im Spitzenspiel bei Türkgücü Sennestadt wollen unsere Jungs am kommenden Sonntag wieder voll angreifen! 💪
📅 Sonntag, 19.10.2025
🕐 Anstoß: 13:30 Uhr
📍 Kunstrasenplatz Königsbrügge, Graudenzer Str. 18, 33604 Bielefeld
Mit einer kämpferischen Leistung holte sich TuS Eintracht Bielefeld II am letzten Spieltag einen verdienten Punkt beim Tabellenführer. Damit bleibt das Team weiter Zweiter mit 25 Punkten – nur einen Zähler hinter Türkgücü. 🔥
Am Sonntag wartet nun das nächste Topspiel:
VfL Schildesche II kommt auf die Königsbrügge! Der Tabellendritte liegt nur vier Punkte hinter uns und will den Abstand verkürzen – doch das werden unsere Jungs zu verhindern wissen! 💥
Zwei offensivstarke Teams treffen aufeinander
Kampf um die Spitze der Kreisliga B Staffel 2
Eintracht will mit einem Sieg wieder Druck auf Türkgücü machen
Unsere Jungs sind heiß und top motiviert, die drei Punkte auf der Königsbrügge zu behalten! 💯
Also: Kommt vorbei, unterstützt das Team lautstark und zeigt, wer zu Hause das Sagen hat! 🔴⚪
