Unsere Hallenturniere im Januar

Wir hoffen viele Zuschauer in unserer schönen großen Sporthalle begrüßen zu können.

Denn wenn die WM in Katar eins gelehrt haben sollte, auf die vielen kleinen Vereine in der Fläche kommt es an. Denn nur so können die Sportschulen und Fußballakademien die besten Nachwuchskicker finden und zu zukünftigen Profis formen. Fehlen diese kleinen Vereine in der Fläche, wird die Qualität des gesamten Nachwuchses sinken und wir schaffen nicht mal mehr die Qualis zu den Turnieren.

Also liebe Fußballfans kommt zu eurem Verein vor Ort und feuert die kleinen Stars von Morgen an.