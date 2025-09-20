"Unsere Grundidee bleibt: Prävention vor Strafen"

Die Diskussion um die harten Strafen mit Punktabzügen und Geldstrafen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls durch den Fußball-Landesverband Brandenburg geht weiter. Der Landesligist SV Falkensee-Finkenkrug teilt das Folgende dazu mit:
"Liebe Fans, liebe Mitglieder,
uns liegt der stabile Spielbetrieb am Herzen. Gleichzeitig stehen wir vor einem akuten Problem: Es fehlen ausreichend Schiedsrichter in den Ligen, was zu Ausfällen, Verlegungen und Verzerrungen im Wettbewerb führt. In dieser Situation droht uns als Verein Punkteabzug und/oder Geldstrafen. Deshalb wollen wir faire, verhältnismäßige Regelungen, die den Spielbetrieb sichern, ohne unsere Finanzen zu gefährden.
Strafen sollen Anreize setzen, konstruktiv zu handeln – etwa mehr Nachwuchs-Schiedsrichter zu gewinnen, Ressourcen sinnvoll zu nutzen und den Spielbetrieb zu gestalten. Gleichzeitig dürfen Sanktionen nicht zu Problemen führen oder das Vereinsleben belasten. Unserer ersten Herrenmannschaft werden 4 Punkte abgezogen, weil wir es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, das Schiedsrichtersoll zu erfüllen.
Wenn Strafen nötig sind, dann nur in einer gestuften, nachvollziehbaren Weise – und mit Blick auf das Gesamtwohl des Vereins und des Wettbewerbs. Punktabzüge bestrafen in erster Linie eine Mannschaft und Fans; Geldstrafen wären nur verhältnismäßig und klar zweckgebunden – damit der Verein nicht in Schwierigkeiten gerät. Kostenpflichtige Ersatzschiedsrichter würden wir nur dort unterstützen, wo echte Engpässe belegbar sind, begleitet von Förder- und Unterstützungsangeboten statt reiner Strafe (zu zahlende Strafe: 2000 €).
Wichtig ist uns auch, dass wir als Verein Lösungen finden, die bleibend wirken. Deshalb haben wir unmittelbar reagiert: Wir haben einen Schiedsrichter-Obmann verpflichtet, der daran arbeitet, eine dauerhafte Lösung zu finden. Sein Auftrag ist es, den Spielbetrieb zu stabilisieren, konkreten Nachwuchs zu fördern und allen Beteiligten Transparenz zu bieten.
Unsere Grundidee bleibt: Prävention vor Strafen, klare Regeln und eine Zusammenarbeit mit Schulen, umliegenden Vereinen und regionalen Ausbildungsangeboten, damit sich der Nachwuchs nachhaltig entwickelt. Wir wollen eine Zukunft, in der der Wettbewerb fair bleibt, jeder Verein Planungssicherheit hat und unser Verein weiterhin zuverlässig und stark dasteht – für euch, unsere Fans, und für alle Mitglieder.
Vorstandsvorsitzender
Alexander Stach"