"Unsere Grundidee bleibt: Prävention vor Strafen"

– Foto: Marwin Wolf

Die Diskussion um die harten Strafen mit Punktabzügen und Geldstrafen wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls durch den Fußball-Landesverband Brandenburg geht weiter. Der Landesligist SV Falkensee-Finkenkrug teilt das Folgende dazu mit:

"Liebe Fans, liebe Mitglieder, uns liegt der stabile Spielbetrieb am Herzen. Gleichzeitig stehen wir vor einem akuten Problem: Es fehlen ausreichend Schiedsrichter in den Ligen, was zu Ausfällen, Verlegungen und Verzerrungen im Wettbewerb führt. In dieser Situation droht uns als Verein Punkteabzug und/oder Geldstrafen. Deshalb wollen wir faire, verhältnismäßige Regelungen, die den Spielbetrieb sichern, ohne unsere Finanzen zu gefährden.

Strafen sollen Anreize setzen, konstruktiv zu handeln – etwa mehr Nachwuchs-Schiedsrichter zu gewinnen, Ressourcen sinnvoll zu nutzen und den Spielbetrieb zu gestalten. Gleichzeitig dürfen Sanktionen nicht zu Problemen führen oder das Vereinsleben belasten. Unserer ersten Herrenmannschaft werden 4 Punkte abgezogen, weil wir es in der Vergangenheit nicht geschafft haben, das Schiedsrichtersoll zu erfüllen. Wenn Strafen nötig sind, dann nur in einer gestuften, nachvollziehbaren Weise – und mit Blick auf das Gesamtwohl des Vereins und des Wettbewerbs. Punktabzüge bestrafen in erster Linie eine Mannschaft und Fans; Geldstrafen wären nur verhältnismäßig und klar zweckgebunden – damit der Verein nicht in Schwierigkeiten gerät. Kostenpflichtige Ersatzschiedsrichter würden wir nur dort unterstützen, wo echte Engpässe belegbar sind, begleitet von Förder- und Unterstützungsangeboten statt reiner Strafe (zu zahlende Strafe: 2000 €).