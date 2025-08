"Unsere größte Stärke ist unsere Schnelligkeit und Dynamik"

Starker Auftakt in die Vorbereitung

Mit Blick auf die ersten Wochen der Sommervorbereitung zeigt sich Hannes Krüger zufrieden. „Die Trainingsbeteiligung ist zurzeit überragend bei uns. Wir hatten bisher bei jedem Training 20 oder mehr Spieler zur Verfügung“, berichtet der Trainer des Pankower SV Rot-Weiß 21. Das Engagement in der Trainingsarbeit bildet für Krüger die Grundlage für eine erfolgreiche Saison in der Landesklasse West – auch wenn sportlich noch viel Arbeit wartet.

Zwei Neuzugänge konnten bereits integriert werden, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und dennoch beide große Hoffnungen wecken. Florian Teichmann, gerade erst aus der A-Jugend des Meyenburger SV gekommen, steht am Beginn seiner Laufbahn. „Florian ist ein sehr junger Spieler, sehr laufstark, technisch gut. Jetzt ist unsere Aufgabe, ihn körperlich auf ein anderes Level zu bringen. Dann werden wir in naher Zukunft Freude an ihm haben“, erklärt Krüger.

Ganz andere Voraussetzungen bringt Tony Gnad mit. Der erfahrene Akteur soll in der neuen Spielzeit eine tragende Rolle übernehmen. „Tony ist natürlich ein Unterschiedsspieler in dieser Liga, der uns nicht nur fußballerisch, sondern auch neben dem Platz mit seiner positiven Art enorm gut tut“, sagt der Coach über den Zugang, der als Führungsspieler und Antreiber gleichermaßen eingeplant ist.

Ein Zugang noch in der Warteschleife

Viel Bewegung scheint es auf dem Transfermarkt ansonsten nicht mehr zu geben – zumindest nach außen. Intern arbeitet der Verein jedoch noch an einem weiteren Neuzugang. Namen nennt Krüger noch nicht, doch: „Einen wird es noch geben, den wir aber noch nicht verkünden dürfen, da wir noch in Gesprächen mit dem Verein sind.“ Die Kaderplanung ist also noch nicht ganz abgeschlossen – allerdings nur auf der Zugangsseite.

Keine Abgänge in Sicht

Wichtiger noch als jede Neuverpflichtung ist jedoch, dass die Mannschaft in ihrer bestehenden Struktur zusammenbleibt. Hannes Krüger sieht hier keine Unruhe: „Nein“, antwortet er auf die Frage nach möglichen Abgängen. Der Kader, der bereits in der vergangenen Saison für viel Tempo sorgte, soll weiterentwickelt und gezielt verstärkt werden.

Schnelligkeit und Dynamik als Markenzeichen

Gerade das Spiel über schnelle Flügel und mit viel Bewegung im Mittelfeld will Krüger auch in der kommenden Spielzeit zur Stärke seiner Mannschaft machen. „Unsere größte Stärke ist unsere Schnelligkeit und Dynamik“, betont der Trainer. Die Marschroute für das Team ist klar: Mutig auftreten, mit Tempo den Gegner unter Druck setzen – auch gegen etablierte Landesklasse-Größen.

Klassenerhalt bleibt das oberste Ziel

Trotz aller Entwicklung bleibt der Fokus realistisch. Der Pankower SV Rot-Weiß 21 will in der Landesklasse West den Klassenerhalt frühzeitig sichern. „Ganz klar der Klassenerhalt“, bringt es Krüger auf den Punkt. Die Liga ist ausgeglichen, der Wettbewerb hart – das weiß auch der Coach. Teams wie Perleberg oder Schenkenberg haben aus seiner Sicht die besseren Karten im Kampf um die Spitze. „Ich denke, Perleberg und Schenkenberg haben da nicht die schlechtesten Karten“, so seine Einschätzung zur Titelvergabe.

Ortlieb bleibt die Führungsfigur

Verlassen kann sich Krüger weiterhin auf seinen Kapitän: Patrick Ortlieb. Für den Trainer ist seine Rolle unantastbar. „Patrick kommt einfach sehr gut in der Mannschaft an, weiß, wie man so eine junge Truppe zu führen hat, und bestätigt es auch Woche für Woche mit seiner soliden Leistung“, sagt Krüger über den Spielführer. Ortlieb soll auch in der kommenden Saison die Verbindung zwischen Trainerteam und Mannschaft bilden – auf und neben dem Platz.

Stabile Basis für eine fordernde Saison

Mit einer geschlossenen Truppe, viel Trainingsfleiß und gezielten Verstärkungen geht der Pankower SV Rot-Weiß 21 die neue Saison an. Die Basis stimmt – nun soll das Team auch in der Liga durch Leistungen überzeugen.