– Foto: Volkhard Patten

"Unsere Gefühle sind gemischt" – Fetih-Kisdorf erkämpft Remis Aufsteiger holt 1:3-Rückstand auf und rettet spät einen Punkt – Moral stimmt, aber erneut kein Sieg

Der FC Fetih-Kisdorf hat am 7. Spieltag der Landesliga Schleswig Moral bewiesen – und gleichzeitig den nächsten Sieg verpasst. Im Heimspiel gegen den Ratzeburger SV lag die Mannschaft von Trainer Nico Brehm bereits mit 1:3 zurück, kämpfte sich aber eindrucksvoll zurück und rettete in der Schlussminute durch Robin Behrens ein 3:3-Unentschieden.

Dabei begann die Partie verheißungsvoll: Thilo Albrecht brachte die Hausherren früh in Führung (16.). Doch Ratzeburg antwortete prompt durch Jannik Edler (19.) und drehte die Partie nach der Pause durch Tore von Sören Todt (50.) und Lucas Sebastian Molter (61.) komplett. Fetih-Kisdorf ließ sich vom Zwei-Tore-Rückstand jedoch nicht entmutigen. Leon-Pascal Bankert verkürzte nur sechs Minuten später auf 2:3 (67.). In der Schlussphase warfen die Gastgeber alles nach vorne – mit Erfolg: Joker Robin Behrens traf in der vierten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich.

Nach dem Spiel äußerte sich das Brehm selbstkritisch, aber auch zuversichtlich: „Nach dem 3:3 sind unsere Gefühle gemischt. Wir wollten die drei Punkte am Strietkamp behalten, haben aber nicht unsere PS vollends auf die Piste bekommen. Dennoch sind wir stolz auf die Moral der Mannschaft und froh, am Ende noch einen Punkt mitgenommen zu haben.“ Mit nun sechs Punkten aus sieben Spielen rangiert der Aufsteiger auf Tabellenplatz zehn. Das Bild in der Landesliga Schleswig bleibt eng – zwischen Rang acht und vierzehn liegen lediglich drei Zähler.