– Foto: SG Oberreichenbach/Würzba

"Unsere Feierbiester sind erst in der Morgendämmerung nach Hause" Die SG Oberreichenbach/Würzbach hat eine herausragende Saison in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald gespielt und sich mit beeindruckenden 21 Siegen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Verlinkte Inhalte KL A2 Nordschwarzwald SF Gechingen II SC Neubulach FV Calw Spvgg Oberschwandorf + 12 weitere

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Die SG Oberreichenbach/Würzbach hat eine herausragende Saison in der Kreisliga A2 Nordschwarzwald gespielt und sich mit beeindruckenden 21 Siegen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Trainer Jürgen Keppler blickt gegenüber FuPa auf eine Saison zurück, die vom starken Teamgeist und großem Zusammenhalt geprägt war. Feiern bis in die Morgendämmerung

„Die Feier am vorletzten Spieltag, als wir Meister geworden sind, war schon intensiv, aber mit angezogener Handbremse“, berichtet Jürgen Keppler. Richtig los ging es dann am Sonntag nach dem letzten Spiel gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen. „Das war dann schon was vom Feinsten. Die Fans waren alle da, die beiden Vereine haben ordentlich mit Freigetränken und Kulinarik unterstützt. Und da der Folgetag ein Feiertag war, sind unsere Feierbiester erst in der Morgendämmerung nach Hause.“ Ziel: vorne mitspielen

Mit dem ganz großen Wurf hatte man vor der Saison nicht fest gerechnet. „Unser Ziel war, vorne mitzuspielen und uns zu stabilisieren – weniger Gegentore zu kassieren und über schnelles Umschaltspiel nach vorne zu kommen“, so der Trainer. Dosenöffner und gemeinsamer Glaube Ein entscheidender Moment war dabei die hohe Heimniederlage gegen den TSV Möttlingen. „Das war vielleicht so eine Art Dosenöffner“, blickt Keppler zurück. „Wir haben uns eingeschworen, dass so etwas nicht mehr passieren wird.“ Mit Neuzugang Marvin Stoll und der Reaktivierung von Lukas Moor im defensiven Mittelfeld wuchs die Stabilität, die Abwehr steigerte sich kontinuierlich. Und in der Offensive begann der Sturm regelrecht zu liefern. „Nach der Winterpause war allen klar, dass die Meisterschaft nur über uns laufen kann – wenn wir fokussiert bleiben.“

– Foto: SG Oberreichenbach/Würzbach