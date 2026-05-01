"Unsere Disziplin und gute Tormöglichkeiten endeten im 3:2 für uns"

Die Begegnung begann mit hoher Intensität. Bereits in der 6. Minute brachte Luis Millgramm die Gäste vom SV Lichtenberg 47 in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Ethan James Mullen Elmore glich in der 10. Minute aus und drehte die Partie in der 37. Minute mit seinem zweiten Treffer vorerst zugunsten der Unioner. „In der ersten Halbzeit hatten wir viel Spielkontrolle und vielversprechende Torchancen“, bilanzierte Lucio Geral gegenüber FuPa. Dennoch sah er kritische Phasen in der Leistung seiner Elf: „Wir machen auch zwei Tore, sind jedoch viel zu unsauber und passiv in manchen Spielphasen.“

Die Passivität rächte sich unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Nick Graupner in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:2 erzielte. „Man geht deshalb mit dem 2:2 in die Kabine“, so der Trainer der SG Union 1919 Klosterfelde. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Berliner den Druck merklich. Lucio Geral erkannte den Siegeswillen des Gegners neidlos an: „Nach der Pause merkt man 47 an, dass es für sie um den Aufstieg geht, und sie wollten gerade nach Wiederanpfiff den Sieg ein bisschen mehr als wir.“

Disziplin und der entscheidende Treffer

Doch Klosterfelde hielt mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen. Die Defensive blieb stabil, während die Offensive immer wieder Nadelstiche setzte. In der 58. Minute war es schließlich Leon Walter, der das entscheidende 3:2 erzielte. In einer Schlussphase, die geprägt war von hoher emotionaler Spannung, behauptete sich die Union. Der Trainer lobte besonders die mentale Stärke: „Unsere Disziplin, gerade in der Box, und immer wieder gut herausgespielte eigene Tormöglichkeiten endeten dann im 3:2 für uns.“

Sprung auf Platz drei und Blick nach vorn

Mit diesem Sieg klettert die SG Union 1919 Klosterfelde auf den dritten Tabellenplatz der NOFV-Oberliga Nord und ist punktgleich mit dem F.C. Hansa Rostock II. Während der SV Lichtenberg 47 einen herben Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze gegen den SV Tasmania Berlin hinnehmen musste, festigt Union seine Position in der Spitzengruppe. Das Etappenziel ist erreicht, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Am Freitag, 08.05.2026, empfängt die SG Union 1919 Klosterfelde um 20 Uhr die TSG Neustrelitz zum nächsten richtungsweisenden Heimspiel.