Unsere D-Mädchen stehen im Thüringenpokal-Viertelfinale!

Thüringenpokal-Viertelfinale! Das junge, neu zusammengestellte Team von Matthias Krause ging direkt in der 2. Minute durch ein Eigentor in Führung, musste aber im Anschluss zwei Gegentreffer durch die starken Gäste aus dem Eichsfeld hinnehmen. Trotz zahlreicher guter Kombinationen im Spielaufbau fehlte in Halbzeit eins der entscheidende Zug zum Tor. Im zweiten Durchgang arbeiteten unsere Mädels weiter am Ausgleich, immer wieder angetrieben durch Nael und Sofiia. Ab Minute 35, nach einer roten Karte wegen Handspiels, bestand zudem Überzahl. Dies kam dem VfB zu Gute und Alma, Charlotte sowie Sofiia drehten die Partie zum 4:2 Endstand. Begründet durch eine gute Mannschaftsleistung des VfB war es ein verdienter Sieg. Insgesamt ein starker und spannender Pokalfight.