Unsere D-Jugend zu Gast beim JFV Groß-Umstadt IV von Andreas Rückert · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Ein spannender Auswärtssieg für unsere D-Jugend! Am heutigen Tag waren wir zu Gast beim JFV Groß-Umstadt IV – und die Zuschauer bekamen ein echtes Fußballspiel mit allem, was dazugehört: Tempo, Spannung und viele Emotionen.

Unsere Mannschaft startete hervorragend in die Partie und übernahm von Beginn an die Kontrolle. Mit schönen Kombinationen und viel Einsatz erspielten wir uns früh Vorteile und konnten diese auch nutzen: Bereits nach rund 20 Minuten lagen wir verdient mit 2:0 in Führung. In dieser Phase zeigte das Team, was in ihm steckt, und setzte die Vorgaben sehr gut um. Doch wie so oft im Fußball kann sich ein Spiel schnell drehen. Durch kurze Unachtsamkeiten ließen wir den Gegner zurück ins Spiel kommen, und noch vor der Halbzeit musste unsere Mannschaft den Ausgleich hinnehmen.