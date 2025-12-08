"Unsere beste Saisonleistung" - Kästorf schlägt Vorsfelde mit 1:0

Nach vierwöchiger Spielpause legte Kästorf den Fokus zunächst auf Sicherheit. „Der Plan war es, erstmal gut ins Spiel reinzukommen, weil wir ja schon eine lange Pause hatten mit vier Wochen“, erklärte Rizzi. Seine Mannschaft kontrollierte die Partie ohne großes Risiko und arbeitete sich Schritt für Schritt nach vorne. Der Lohn folgte in der 36. Minute: Nach einem starken Angriff über die Außenbahn flankte Niklas Meyer präzise ins Zentrum, wo Jannes Drangmeister den Ball „wirklich überragend rein“ köpfte und mit seinem zwölften Saisontor das 0:1 erzielte.

Schon vor der Pause hätte Kästorf höher führen können. Rizzi betonte: „Wir hatten dann einige gute Möglichkeiten, zu erehöhen“, ärgerte sich jedoch über die verpassten Chancen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kästorf defensiv extrem stabil. Vorsfelde erhöhte zwar den Druck, kam aber laut Rizzi nur zu einer richtig großen Möglichkeit: „Die hatten, glaube ich, nur eine richtig große Chance durch Bastian Reich.“

Auf der Gegenseite ließ Kästorf weiterhin gute Gelegenheiten liegen, den Deckel endgültig draufzumachen. „Wir haben sehr, sehr gut verteidigt, wir haben wirklich wenig zugelassen über diese 90 Minuten und hatten es halt dann wieder versäumt, den Sack zuzumachen“, so der Trainer. Trotz der knappen Führung geriet der Sieg jedoch nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Zuvor verlor Kästorf vier Spiele in Serie klar gegen Vorsfelde, nun also die geglückte Revanche.

Am Ende stand ein hochverdienter Auswärtserfolg bei einem der Topteams der Liga. Für Rizzi war es ein besonderes Spiel: „Das war definitiv unsere beste Saisonleistung. Und jetzt der fünfte Sieg in Folge ist natürlich super und auch bei einem absoluten Spitzenteam gewonnen.“ Entsprechend ging der Blick nach vorne: „Jetzt freuen wir uns natürlich auf die Weihnachtszeit, das haben die Jungs sich verdient.“

Tabellarisch kletterten die Gäste damit auf Platz sechs und bewiesen, dass man noch höher hinaus kann. Vorsfelde hingegen bleibt zum ersten Mal in der Saison zwei Spiele in Serie ohne Sieg und bleibt auf Platz zwei, als Jäger vom MTV Gifhorn.